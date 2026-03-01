Sudeťáci v Brně. Herec Gulyáš varuje před následky

V těchto dnech, které avizují příchod jara, kdy se příroda probouzí k životu a většina lidí vyhlíží s nadějí první teplejší závan vzduchu, přichází herec Michal Gulyáš s apelem, který má k jarní poezii velmi daleko. Svůj nejnovější komentář pojmenoval: „Na tuto válku se nesmí zapomenout.“
„Srdečně vás zdravím, přátelé, v tomto předjarním čase, kdy většina z nás očekává ten zvláštní závan vzduchu, který přináší naději a zvěstuje radost ze života, z jeho budoucího znovuzrození v pučících květech rostlin, zpěvu ptáků a bzučení hmyzu. Jaro má zkrátka blízko k poezii,“ uvedl Gulyáš svůj pravidelný videokomentář.
Zamýšlí se v něm nad stavem národní hrdosti a ostražitosti, přičemž varuje před událostmi, které podle něj mohou zásadním způsobem narušit českou suverenitu a historickou spravedlnost. „Můj dnešní komentář není příliš poetický. Má daleko k naději, hlavně té národní, té české, té mateřské, kterou by si člověk měl nést životem, ať už se jednoho dne rozhodne jít světa kraj – jak říkávali staří obrozenci,“ konstatoval Gulyáš.
Statisíce obětí nacistického režimu
Hlavním impulzem pro jeho kritická slova se stala zpráva o plánovaném sjezdu Sudetoněmeckého landsmannschaftu, který se má uskutečnit v Brně. Gulyáš ho nevnímá jako pouhé přátelské setkání sousedů, ale jako promyšlený politický akt s dalekosáhlými důsledky.
„Co jitří mou nervozitu, je ten ohlášený sjezd landsmannschaftu v Brně v červnu letošního roku. Ne že bych byl nepřející a hněval se na někoho, kdo se chce sejít, sjet, spojit se někde s někým, s kým ho to pojí, požvatlat v tvrdém germánském rytmu, ‚poguttentágovat se‘ s motivovanými českými přáteli, kteří slyší jako potkánci na šustění eura a milují pohlazení tučnou dlaní po svých ohebných zádech,“ míní Gulyáš v ironické nadsázce.
Zmiňuje, že tento spolek není žádnou náhodnou skupinou lidí, kteří se chtějí jen sejít a popovídat si. „To není jen tak nějaká náhodná parta ‚liebepussinek‘ pod vedením ‚mluvícího vepřového kolena‘. To je organizace, která chce naprosto pragmaticky podpořit ty německé rodiny, rody a jednotlivce, co přišli o majetky rozhodnutím dekretů podepsaných prezidentem Edvardem Benešem za spolupráci a kolaboraci jejich předků s německým okupačním režimem, který tu zanechal své dědictví v podobě 360 tisíc českých obětí,“ připomněl známý umělec.
Zdůrazňuje, že válečné reparace nebyly dodnes v plné výši vyplaceny. „Nejen že nám němečtí přátelé nevyplatili do dnešního dne válečné reparace za zvěrstva, kterých se tu dopustili, oni si chtějí zase hrábnout pro to své, nejlépe pro celou zemi, aby z nás byla nějaká ta ‚deutsche odpadkofa země‘, jejich dnes již taktéž kolonizované vznikající čtvrté říše. Nic proti obyčejným německým lidem, ale obyčejní lidé v uniformách Wehrmachtu a SS za druhé světové války okupovali Evropu, táhli na Rusko, stříleli židy, komunisty, bezbranné ženy, děti, pálili vesnice, znásilňovali národního ducha a v koncentračních táborech hubili živé lidské bytosti,“ vysvětlil Gulyáš.
Nemůžeme za to, že nemůžeme zapomenout
Připustil, že dnešní obyčejní němečtí lidé nemůžou za své předky, stejně jako my nemůžeme za to, že nemůžeme zapomenout. „Kdo zapomenout chce, kdo dokonce napomáhá, jako kolaboranti ve čtyřicátých letech, co udávali na gestapu, ten by se měl zamyslet nad budoucími následky. Prezident Beneš nám tu v této věci zanechal poselství aktuálnější než kdy jindy. Dovolím si vám ho reprodukovat,“ řekl herec a obsáhle citoval z klíčového projevu prezidenta Edvarda Beneše, který zazněl 14. prosince 1945 na sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů. Tento projev lze považovat za mrazivě aktuální proroctví, které se v dnešní době začíná naplňovat.
Prezident Beneš tehdy k přítomným promluvil o vině a odpovědnosti, přičemž zdůraznil, že československý národ ani jeho vláda nenesly na roku 1938 vinu. „… Žádný z vás nezadal k útoku jejich té nejmenší příčiny. Žádný z vás neměl té nejmenší viny, stejně jako ji neměl váš tradičně demokratický národ. Všichni jste věděli, že ani naše vláda neměla viny na tomto politickém zločinu ze září roku 1938 sousedního početně velkého národa…,“ citoval Gulyáš prezidenta.
Beneš pak podle něj pokračoval: „Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet.“
Prezident ve svém poselství naléhavě žádal přeživší koncentračních táborů, aby vše zaznamenali a nenechali své vzpomínky vyblednout. „Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s touto kampaní. Neboť na válku z let 1938–1945 se nesmí nikdy zapomenout. A že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky, pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let 1938–1945 před očima to, co svět v jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau, v Mauthausenu, v Ravensbrücku a v řadě jiných německých mučíren,“ citoval Gulyáš slova druhého československého prezidenta.
„Opakuji: Na tuto válku se nesmí zapomenout, a aby se nezapomnělo, je ji nutno sebevědomě a důstojně, ve jménu práva a svobody, práva a pravdy, ve jménu lidskosti, živoucí, opravdové a správné lidskosti stále a stále připomínat. My, Češi a Slováci, máme na to plné právo,“ reprodukoval umělec naléhavým tónem.
Pronesená slova mají sloužit jako memento pro současnou generaci, která by neměla dopustit, aby utrpení z míst jako Osvětim, Dachau nebo Mauthausen upadlo v zapomnění. „Jestli si tedy někdo myslí, že protesty proti tomuto budoucímu sjezdu konanému v Brně jsou jen nějakým politickým gestem, které má upozornit na organizátory těchto protestů, tak vřele doporučuji poslechnout prezidenta Beneše a připomenout si ne tak vzdálenou historii,“ řekl Gulyáš. V závěru svého vystoupení apeluje na diváky, aby se nenechali převálcovat lží a přetvářkou.
