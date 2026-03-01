Nechystám sebevraždu. Rajchl otevřel Rakušanovu Pandořinu skříňku

Hostem pořadu Zákony Bohatství byl Jindřich Rajchl, předseda strany PRO a poslanec zvolený za SPD. V přímém přenosu hovořil o řadě aktuálních témat a odpovídal na otázky, které mu posílali diváci. Moderoval spisovatel Tomáš Lukavec.
V úvodu Rajchl zavzpomínal na vysílání v době covidu, kdy se bral za práva lidí, aby nebyli šikanováni režimem. „Bereme se o to dodnes,“ zdůraznil politik. Připomněl nedávný seminář o covidu, který uspořádal. „Vyvolal spoustu nevole na všech stranách. I u některých našich koaličních partnerů nevyvolal radost,“ připustil poslanec.
Hovořil o tom, že mnoho lidí se s ním rozešlo. „Měli mě za dezinformátora, vraha dědečků a babiček a bůhvíco ještě,“ řekl s úsměvem. Dále uvedl, že s odstupem uplynulých pěti let už máme k dispozici mnoho informací, které jednoznačně potvrzují, že to tenkrát „byla chyba, totální nesmysl, který nefungoval“, ať už to byly testy, roušky nebo povinnost očkování. Peníze, které se podle něj zbytečně utratily za vakcíny, mohly udělat mnohem lepší službu jinde. Mohla se zaplatit individuální léčba smrtelně nemocným lidem a mohly se zachránit lidské životy.
JUDr. Jindřich Rajchl
„Utratily se za látku, která má prokazatelně mnoho vedlejších účinků. Boj za pravdu je dlouhý. Chtěl bych, aby všechno šlo rychleji,“ svěřil se Rajchl.
Hrozba světové války
Dále se vyjádřil k aktuální situaci v Íránu. „Je to extrémně vážné. Vnímám několik rovin problému. Netajím se tím, že jsem politikem, který brání české zájmy, proto se dívám na věci českýma očima. Záleží mi na české pozici, ne na hodnotové politice, kterou zastávala minulá vláda. Česká pozice je taková, že to zásadním způsobem destabilizuje situaci v rámci světové geopolitiky. Doufám, že se nikomu z českých občanů nic nestane, je jich na Blízkém východě celá řada. Bylo by obrovskou tragédií, kdyby to odnesl český občan,“ řekl poslanec.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) podle Rajchla dělá vše, aby dostal české občany domů. Není podle jeho slov dobré, že na světě jsou v současné době dva velké geopolitické konflikty – na Ukrajině a v Íránu.
„Oba mají potenciál eskalovat ve světový konflikt. Není to legrace. Írán je napojen na Rusko i na Čínu. Je to riziko pro celý svět,“ podtrhl Rajchl a dodal, že by se mělo co nejrychleji najít mírové řešení.
Mgr. Petr Macinka
Hovořil také o českých dobrovolnících, kteří se přidali k ukrajinské armádě. Řada z nich už padla, další se ocitli v zajetí nebo byli prohlášeni za nezvěstné. „Na Ukrajině jsou desítky, stovky českých mladíků. K číslu, kolik z nich se pohřešuje, jsem se nedostal,“ uvedl politik.
Zmínil, že pluk Azov dělal v Česku náborovou akci, kterou ostatní státy zakázaly. „Tohle jsme neměli nikdy připustit. To jsme měli zakázat,“ zdůraznil poslanec.
Zdravý rozum vítězí nad každou ideologií
V odpovědích na otázky diváků se vyjádřil i ke kontrole financování neziskových organizací. „Je tu spousta neziskovek, které dělají bohulibou činnost. Pak jsou tu politické neziskovky jako Člověk v tísni,“ řekl Rajchl a dodal, že organizace placené ze zahraničí by měly být registrovány. V USA podle něj mají zákon nařizující registraci takových organizací už od roku 1938.
Dostal dotaz na mRNA vakcíny a přiznal, že je proti nim. Děti by se podle něj měly očkovat co nejpozději, aby se předešlo zbytečným rizikům. „Nejsem antivaxer, ale nedoporučuji mRNA vakcíny,“ zdůraznil Rajchl. Domnívá se, že mRNA vakcíny jsou slepou cestou.
Hovořil i o dozimetru, zmínil podezřelá úmrtí v rámci této kauzy. „Můj zdravotní stav je dobrý. Nechystám se sáhnout si na život,“ zdůraznil politik. Nelze podle něj ustupovat zlu a některé věci jsou důležitější než jeden lidský život. Uvedl, že chtěl zřídit tři vyšetřovací komise – na kauzy bitcoin, dozimetr a kampelička, a doufá, že se mu vše podaří dotáhnout do konce.
„Trestný čin spáchal Zbyněk Stanjura – byla to legalizace trestné činnosti. Eva Decroix se to snažila zakrýt, zametat trestnou činnost, a to je také trestný čin,“ vypíchl Rajchl.
Dále řekl, že nechce nikoho kriminalizovat za názor. „Kolektivní ideologie, která se snaží silovou cestou nasadit určitý směr a snaží se kriminalizovat lidi s jiným názorem, je nesprávná,“ konstatoval politik.
Mluvil o tom, že každý „ismus je špatně“, ať už je to komunismus, socialismus nebo kapitalismus. „Dnes vládnou korporace a politici jsou téměř bezbranní. Já vyznávám zdravý rozum, to není ideologický směr. Používám dvojí optiku. První – komu to prospívá. Druhá – nejjednodušší řešení je obvykle správné. Každý ismus se vždy zvrhne. Zdravý rozum se nemá kam zvrhnout,“ zdůraznil poslanec.
