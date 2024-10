MHMP: Hlavní město poskytne Sociálnímu nadačnímu fondu 20 milionů korun

Program podpory pěstounské péče hlavní město podpoří částkou 2 500 000 korun, přičemž tyto finance zajistí kontinuitu programu a rozšíření portfolia příspěvků pro děti a mladistvé, kteří vyrůstají v náhradní rodinné péči. Zároveň poskytnou finanční podporu k úhradě potřebné dlouhodobé psychoterapeutické podpory pro pěstouny, děti v pěstounské péči i všechny členy náhradní rodiny.

Dalších 6 000 000 korun bude sloužit na Program podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním. V tomto programu jsou časté žádosti o příspěvky na služby osobní asistence a další odborné služby, které zajišťují důstojnou péči o lidi se zdravotním znevýhodněním v domácím prostředí. „Finanční podpora se týká také neformálních pečujících, a to je v rámci České republiky téměř unikum. Systémová podpora pro tuto skupinu lidí je v současné době v podstatě nedostupná. V našem fondu si pečující mohou požádat například o příspěvek na krátkodobou regeneraci, vzdělávání či psychoterapeutickou podporu. Ti, co pečují, musí mít také možnost pečovat o sebe. Je to podobné jako s kyslíkovou maskou v letadle. Také ji musíte nasadit nejdříve sobě, abyste se potom mohl postarat o ostatní,“ popisuje náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Sociální nadační fond hl. m. Prahy rozvíjí také Program podpory bydlení, do kterého bude alokováno 6 500 000 korun. Tento program slouží k předcházení bezdomovectví u více než stovky obyvatel Prahy ročně a dále pro vstup do důstojného bydlení pro více než stovku Pražanů v bytové nouzi či nevyhovujícím bydlení. U větší části příspěvků je přitom možné žádat pouze ve spolupráci se sociálním pracovníkem, což zajišťuje finanční pomoc doprovázenou cílenou sociální prací s žadateli.

Celkem 2 000 000 korun budou vyčleněny na Program podpory řešení tíživé životní situace. V rámci výzvy byly v minulosti podpořeným organizacím a městským částem poskytnuty prostředky k vytvoření tzv. flexibilního rozpočtu za účelem podpory kvalitní, systematické a kreativní sociální práce s klienty a klientkami v tíživé socioekonomické situaci, na které není možné uspokojivě využít jiné finanční zdroje. Podpora klientů a klientek se uskutečňuje v oblastech, jako jsou přechod z náhradní rodinné péče do běžného života, ztráta domova či ohrožení bytovou nouzí, psychosociální krize, příprava na propuštění z výkonu trestu nebo například ohrožení závislostí či závislost na návykových látkách.

Zbylé 3 000 000 korun využije Sociální nadační fond hl. m. Prahy na přímou administraci nadačních programů a zajištění kvalitního zázemí pro rozvoj programů, přičemž z těchto financí budou hrazeny také další náklady. Mezi ně se řadí mimo jiné odměny pro nezávislé hodnotitele, licence a správa online systému na příjem a zpracování žádostí, telekomunikační služby apod.

„V roce 2025 díky schválené podpoře můžeme zajistit nejen kontinuitu, ale i rozvoj programů, aby i nadále dokázaly reagovat na potřeby obyvatel města a zároveň směřovaly k co největší udržitelnosti do budoucna. Osvědčil se nám například nástroj bezúročných zápůjček na vstupní náklady spojené s nájemním bydlením, který nám pomáhá část prostředků vracet zpět do rozpočtu nadačního fondu a využívat je k podpoře většího počtu lidí v tíživé situaci. Zároveň se již v tomto roce Sociální nadační fond kampaní #Neviditelné mosty otevřel pro firmy i filantropy, kteří nás chtějí podpořit v řešení aktuálních sociálních problémů, se kterými se v hlavním městě setkáváme. Děkujeme všem dárcům, kteří naši misi již podpořili.“ říká ředitelka Sociálního nadačního fondu Barbora Komberec Novosadová.

„Za jednu z největších výhod našeho nadačního fondu pro Pražany považuji to, že může rychle a pružně pomoci tam, kde lidé čekají na pomoc od státu i měsíce. V některých tíživých životních situacích je rychlá pomoc dvojnásobnou pomocí a často nejvíce pomůže odrazit se ode dna,“ dodává náměstkyně primátora Alexandra Udženija.

