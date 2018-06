MHMP: Informace o dopravních opatřeních v souvislosti s koncertem skupiny Rolling Stones

Ve středu 4. července 2018 od 01.00 do 24.00 hodin budou pro dopravu uzavřeny některé komunikace v Praze 18 a 19 v souvislosti s koncertem skupiny Rolling Stones na Letišti Letňany.

Jedná se o tyto komunikace: Jilemnická, Hůlkova, Křivoklátská, Tupolevova, Toužimská, Semilská, Ivančická, Ašská, Kramolínská, NN303, Beladova, Dětenická, Vrchlabská, Slovačíkova, Krnská, Žacléřská.

Vjezd bude umožněn vozidlům MHD, IZS a držitelům vjezdových rezidenčních karet v Praze 18 a Praze 19 a také zákazníkům provozoven Kbely.

Od 13.00 hodin budou přemístěny zastávky autobusových linek v oblasti stanice metra C – Letňany (přiloženo schéma).

K přepravě na akci doporučujeme využít linku metra C do stanice Letňany, jejíž provoz bude posílen. Návštěvníky upozorňujeme na velmi omezené možnosti parkování v místě koncertu. Po ukončení koncertu doporučujeme využít rovněž metro, jehož provoz bude po skončení koncertu posílen a prodloužen do 1.00 hodiny tak, aby všichni návštěvníci koncertu mohli využít k odjezdu linky metra.

autor: Tisková zpráva