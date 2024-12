MHMP: Na Silvestra a Nový rok znovu platí na mnoha místech metropole zákaz používání pyrotechniky

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

To, že si premiér protiřečí není přeci nic nového. A jestli podle mě někdo nevnímá realitu, tak je to hlavně Fiala. Co vy na to? A ještě mám jeden aktuální dotaz, co nyní EU dělá, aby nás uchránila před další vlnou migrantů tentokrát se Sýrie, ale nejde jen o ní, ale obecně mi přijde, že opět po vol...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.