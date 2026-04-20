MHMP: Praha koupí od státu zámek Veleslavín

Záměr na výkup, který musí ještě potvrdit Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém příštím jednání, schválili pražští radní. Praha měla o památkově chráněný areál, který v posledních letech chátral, zájem delší dobu. Nesouhlasilo ale s původní více než dvojnásobnou cenou.
„Státu se ho opakovaně nepodařilo vydražit za vyšší cenu. Trpělivost se vyplatila a na radě jsme schválili odkup zámku za 210 milionů korun. Po schválení zastupitelstvem ho vypůjčíme městské části Praha 6, která se o něj bude následně starat. Městská část zároveň připravuje studii budoucího využití, kterou následně na úrovni Prahy projednáme,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
„Veleslavínský zámek je pro Prahu 6 i pro celé město mimořádně cenný areál, který si zaslouží důstojnou budoucnost. Jsem rád, že se po letech podařilo posunout jednání do fáze, kdy se reálně otevírá cesta k převodu a následné obnově. Veleslavín dnes patří k nejvýznamnějším dopravním uzlům v Praze 6 a právě zámek s parkem může do budoucna sehrát důležitou roli jako přirozené kulturní a komunitní centrum této části města,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
