MHMP: Praha koupí od státu zámek Veleslavín

20.04.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Hlavní město odkoupí od státu zámek Veleslavín v Praze 6 za 210 milionů korun.

MHMP: Praha koupí od státu zámek Veleslavín
Záměr na výkup, který musí ještě potvrdit Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém příštím jednání, schválili pražští radní. Praha měla o památkově chráněný areál, který v posledních letech chátral, zájem delší dobu. Nesouhlasilo ale s původní více než dvojnásobnou cenou.

„Státu se ho opakovaně nepodařilo vydražit za vyšší cenu. Trpělivost se vyplatila a na radě jsme schválili odkup zámku za 210 milionů korun. Po schválení zastupitelstvem ho vypůjčíme městské části Praha 6, která se o něj bude následně starat. Městská část zároveň připravuje studii budoucího využití, kterou následně na úrovni Prahy projednáme,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

„Veleslavínský zámek je pro Prahu 6 i pro celé město mimořádně cenný areál, který si zaslouží důstojnou budoucnost. Jsem rád, že se po letech podařilo posunout jednání do fáze, kdy se reálně otevírá cesta k převodu a následné obnově. Veleslavín dnes patří k nejvýznamnějším dopravním uzlům v Praze 6 a právě zámek s parkem může do budoucna sehrát důležitou roli jako přirozené kulturní a komunitní centrum této části města,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

