ČSÚ: Počet dnů na neschopenkách zůstává stabilní

Ve srovnání s rokem 2019 stoupl v roce 2025 celkový počet případů dočasné pracovní neschopnosti v Česku o 583 tis. (31 %) na 2 498 tis. případů. Většina případů (92 %) byla způsobena nemocí, dalších 8 % neschopností bylo evidováno pro úraz, z čehož 44 tis. představovaly pracovní úrazy. V roce 2025 došlo též k 87 smrtelným pracovním úrazům. „V průběhu roku 2025 chybělo v Česku z důvodu dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz na pracovištích denně v průměru 214 tisíc osob, tedy zhruba stejný počet jako v předchozím roce,“ říká Michal Tvrz z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
V roce 2025 připadalo na 100 nemocensky pojištěných osob 53,1 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti. Tento ukazatel zůstává od roku 2023, kdy plně odezněla pandemie covid-19, na stabilní úrovni. V porovnání s předpandemickým rokem 2019 však došlo k navýšení hodnoty o 31 %. Nárůst se projevil napříč všemi odvětvovými sekcemi, nejvýrazněji v sekci Vzdělávání (o 60 %). Nejvíce neschopenek v přepočtu na 100 pojištěnců bylo v roce 2025 hlášeno ve Zpracovatelském průmyslu (69,0 případů) a v jeho rámci v automobilovém průmyslu (81,6 případů). Naopak méně než 30 případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců zaznamenala odvětví Činnosti v oblasti nemovitostí a Profesní, vědecké a technické činnosti.
Celkový počet případů pracovní neschopnosti sice roste, ale zvětšuje se i podíl krátkodobějších pracovních neschopností, čímž zůstává celkový počet prostonaných dnů stabilní. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti se mezi lety 2019 a 2025 zkrátila o 26 % z hodnoty 42,4 dne na 31,2 dne. Nejdelší průměrná délka trvání dočasné pracovní neschopnosti v roce 2025 byla evidována v odvětvových sekcích Zemědělství, lesnictví, rybářství (46,2 dne), Těžba a dobývání (44,8 dne) a Stavebnictví (41,2 dne). Naopak nejkratší průměrná délka neschopenek byla v sekcích Informační a komunikační činnosti (18,0 dní) a Vzdělávání (20,9 dne).
Za rok 2025 bylo pojištěncům vyplaceno nemocenské ve výši 35,8 mld. Kč. Výdaje na nemocenské meziročně vzrostly o 1,7 mld. Kč, tj. o 5 %. Výdaje na nemocenské v přepočtu na jednoho pojištěnce činily 7 596 Kč, meziročně o 450 Kč více.
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