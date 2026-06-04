Musílek (Česká párty): Odmítáme politický proces s hnutím SPD

Článek byl převzat z Profilu JUDr. Václav Musílek - Česká párty odmítá politický proces s hnutím SPD
Česká párty zásadně nesouhlasí s nepravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1, který uložil hnutí SPD pokutu tři miliony korun za předvolební plakáty. Tento verdikt považujeme za nepřijatelný zásah do svobody slova a legitimní politické soutěže.
Amatérské politologizování soudkyně při zdůvodnění rozsudku je ostudné a jasně dokládá, že se jedná o politický proces. Soudkyně a státní zástupce zjevně vycházejí z přesvědčení, že čeští občané nemají vlastní rozum a jsou snadno ovladatelní propagandou politických stran. Politický marketing již dávno využívá názorných zkratek, které jsou v dnešní zrychlené době jednou z mála možných forem oslovení veřejnosti. Vrcholem absurdity je odvolávání se na zcela ojedinělý případ vyšinutého jedince Baldy, kterým se snaží podepřít své závěry. Taková argumentace nemá v právním státě místo.
Zdůrazňujeme, že rozsudek není pravomocný a bude přezkoumán soudy vyšších instancí. Věříme, že vyšší soudy tento skandální verdikt zruší. Pokud se tak nestane, bude to další vážná rána důvěře občanů v nestrannost a odbornost české justice.
Česká párty je znechucena reakcemi některých politiků, kteří okamžitě odsoudili SPD, aniž by vyčkali na pravomocné rozhodnutí. Tímto způsobem hrubě porušují základní právní zásadu – presumpci neviny –, která platí již od antického Říma. Pánové Petr Pavel, Matěj Ondřej Havel, Zdeněk Hřib, Vlastimil Válek či Ivan Bartoš prokázali ideji právního státu medvědí službu a dávají tak jako politici příklad ostatním, že tisíce let posvátné principy práva mohou být jen prázdnými frázemi. Právě ti, kteří se neustále ohánějí „právním státem“ a „demokracií“, na tyto principy okamžitě zapomínají, jakmile jde o politický boj proti jejich oponentům. Takový pokrytecký přístup podkopává samotné základy právního vědomí společnosti.
Svoboda projevu, včetně ostré politické kritiky migrace, multikulturalismu či selhávání integrace, musí zůstat chráněna. Kriminalizace nepohodlných názorů cestou trestního práva není ochranou společnosti, ale nástrojem politické represe.
Česká párty bude i nadále hájit svobodu slova a principy skutečného právního státu, nikoliv jen jeho prázdnou formu používanou k potlačování politických konkurentů.
JUDr. Václav Musílek
Česká párty (The Czech Party)
ceskaparty.cz
JUDr. Václav Musílek
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