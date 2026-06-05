Felcman (LOL): Anketa k otázce, zda kolem přehrady vytvořit bezpečný okruh bez aut

Po nákladné opravě hráze přehrady provedené státním podnikem Povodí Labe se Liberečané vrací na oblíbené procházky kolem přehrady. Na ulici Zvolenské ale musí i nadále uhýbat před projíždějícími auty.
„Souběžně s úpravou promenády a pláže na jedné straně přehrady je nyní ideální čas rozhodnout se, co bude s druhým břehem. Ten je momentálně pro odpočinek jen těžko využitelný. Projíždějící auta po Zvolenské znemožňují bezpečnou procházku, znemožňují nechat děti volně běhat či jezdit na kolech, bruslích či odrážedlech, prostě užívat si svobodný pohyb,“ vysvětluje Jan Hruška, lídr společné kandidátky Pirátů a Liberce otevřeného lidem.
Doplňuje ho Jindřich Felcman, trojka kandidátky, profesí územní plánovač: „Dopravní modely přitom potvrzují, že Zvolenská je pro provoz aut zbytná. Jde pouze o zkratku cca 2 minut oproti trase přes ulici Husovu. Tato zanedbatelná zkratka pro auta ovšem zásadně znehodnocuje rekreační potenciál přehrady.“
To potvrzují i první ohlasy lidí. „Takřka všichni oslovení lidi v anketě potvrzují, že by kolem přehrady chtěli bezpečný okruh. Naší anketou chceme podpořit i ostatní politiky ve vedení města, aby měli odvahu udělat správné rozhodnutí a alespoň tento malý kus města ochránit pro pěší, cyklisty a děti,“ popisuje první ohlasy Jan Hruška. A zároveň odkazuje na speciální web celé kampaně ZDE, kde mohou lidi poslat své názory i online.
Většina libereckých politiků se k tématu nemá odvahu přímo vyjádřit, někteří pouze opatrně hovoří o sdílené zóně a nutnosti zachovat průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému (IZS). Těmto variantám ale oponuje Jindřich Felcman: „Sdílená zóna je nesmysl. Tento režim se využívá na ulicích, kde je nutné zachovat obsluhu sousedních domů či obchodů. Na jedné straně Zvolenské je ale voda, na druhé les. Sanitky a hasiči by mohli i při uzavření ulice případně projíždět, to není v rozporu se zákazem vjezdu pro ostatní automobily.“
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