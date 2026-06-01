Premiér Babiš: Nejsme a nebudeme vláda legalizace drog

Vláda České republiky pokračuje v intenzivním boji proti nebezpečným psychoaktivním látkám, jejichž dostupnost v posledních letech výrazně vzrostla. Chybná legislativní rozhodnutí v předchozích letech vedla ke zpřístupnění psychomodulačních látek, zejména kratomu, široké veřejnosti. Přestože stát následně přijal některá opatření zpřísňující podmínky jejich prodeje, ukazuje se, že dosavadní nastavení není dostatečné. Počet intoxikací kratomem a dalšími psychoaktivními látkami dlouhodobě roste a v nemocnicích každoročně končí stovky lidí. Velkou část z nich tvoří děti a mladiství.
V reakci na tento vývoj zřídila vláda usnesením ze dne 27. dubna 2026 meziresortní pracovní skupinu pro problematiku psychoaktivních látek. Řízením a koordinací jejích aktivit bylo pověřeno Ministerstvo vnitra.
„My nejsme a nebudeme vláda legalizace drog. Drogy nejsou normální součástí životního stylu, nesou zdravotní, sociální i bezpečnostní rizika, proto chceme silnější prevenci, lepší informovanost, důslednější kontrolu trhu a ochranu nezletilých. Chceme, aby pravidla fungovala v praxi, nejen na papíře. Úkolem státu není usnadňovat cestu k drogám, úkolem státu je chránit zdraví lidí, zejména dětí a mladých,“ říká premiér Andrej Babiš.
Ing. Andrej Babiš
Pracovní skupina zahájila svou činnost bezprostředně po svém vzniku a již po čtyřech týdnech přináší konkrétní výsledky. Ve spolupráci Policie České republiky, České obchodní inspekce, Celní správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, krajských hygienických stanic a dalších orgánů státní správy probíhají po celém území České republiky rozsáhlé kontroly zaměřené zejména na prodej kratomu a nízkopotentního konopí obohaceného syntetickými nebo semisyntetickými kanabinoidy.
„Nemůžeme přihlížet situaci, kdy si látky s psychoaktivními účinky mohou pořídit i děti v prodejním automatu nebo několika kliknutími na internetu. Tři čtvrtiny hospitalizovaných po intoxikaci kratomem nebo syntetickými kanabinoidy jsou mladší osmnácti let. To je jasné varování, že stát musí jednat. Proto jsme okamžitě po vzniku meziresortní skupiny zahájili koordinované kontroly po celé republice a první výsledky ukazují, že tento postup funguje. Naší prioritou je bezpečí dětí a mladistvých a důsledné vymáhání platných pravidel,“ uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar.
Uzavřeny byly tři kamenné prodejny a zablokováno 25 internetových obchodů, u nichž byla prokázána nabídka produktů souvisejících s konkrétní intoxikací nebo porušením zákona. Kontrolní orgány současně zajistily téměř 86 tisíc výrobků a 155 kilogramů kratomu. U dalších více než 11 tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z trhu nebo likvidace. Významnou součástí kontrolních aktivit je také dohled nad online prostředím, které představuje jeden z hlavních distribučních kanálů pro rizikové výrobky. Cílem kontrol je omezit jejich dostupnost a důsledně vymáhat dodržování platných právních předpisů.
Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě upozorňuje na zdravotní rizika spojená s užíváním kratomu, nových psychoaktivních látek a dalších výrobků s psychoaktivními účinky. Tyto produkty často obsahují látky s nedostatečně prozkoumanými účinky na lidský organismus, přičemž jejich složení i koncentrace se mohou výrazně lišit. To zvyšuje riziko nepředvídatelných zdravotních komplikací. Krajské hygienické stanice provedly v průběhu května přibližně 230 kontrol, při nichž odhalily téměř 4 000 druhů nevyhovujících bylinných výrobků určených ke kouření, více než 600 elektronických cigaret a téměř 100 náplní do elektronických cigaret, které nesplňovaly zákonné požadavky.
„Z pohledu zdravotnictví je největším problémem skutečnost, že řada těchto výrobků obsahuje látky s nedostatečně známými účinky a jejich užívání může vést k závažným zdravotním komplikacím včetně akutních intoxikací. Setkáváme se s případy poruch vědomí, psychických obtíží i kardiovaskulárních komplikací, které mohou vyžadovat neodkladnou lékařskou péči. Naší prioritou je ochrana veřejného zdraví, a proto vedle kontrol podporujeme také zpřísnění pravidel pro prodej kratomu a dalších rizikových výrobků a jsme připraveni reagovat na nové trendy na trhu dalšími opatřeními,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Ministerstvo zdravotnictví současně ve spolupráci s Ministerstvem financí finalizuje novelizaci právních předpisů upravujících oblast psychomodulačních látek, zejména kratomu a kratomových extraktů. Navrhovaná opatření počítají mimo jiné se zvýšením minimálního věku pro jejich nákup z 18 na 21 let a s dalšími změnami vycházejícími z poznatků získaných při kontrolní činnosti. Ministerstvo zdravotnictví je současně připraveno diskutovat i další legislativní změny, které vzejdou z činnosti meziresortní pracovní skupiny.
„Aby mohl být kratom za přísných podmínek zlegalizován a zdaněn, musí jít ruku v ruce s řádným postihováním toho nelegálního. Jen za posledních šest měsíců zadržela Celní správa téměř 83 kilogramů nelegálního kratomu, tedy více než polovinu celkového záchytu. Vycvičili jsme služební psy na detekci těchto látek a další intenzivně trénujeme, pořídili jsme nejmodernější detekční přístroje na mobilní diagnostiku,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.
Ministerstvo financí zároveň pracuje na úpravě, která přesune kratom ze snížené sazby DPH 12 %, kde nemá co dělat, do základní sazby 21 %. „Diskutujeme zároveň zdanění spotřební daní, kde přihlédneme k tomu, abychom nepodpořili nelegální trh. Není ospravedlnitelné, aby na kratom nebyla uvalena spotřební daň, když jde o psychoaktivní látku se stimulujícími účinky, která je běžně užívána ke konzumaci obdobně jako jiné výrobky podléhající spotřebnímu zdanění,“ doplňuje Alena Schillerová.
Na kontrolách se významně podílí také Státní zemědělská a potravinářská inspekce. „Ministerstvo zemědělství je spolu se SZPI připraveno v rozsahu svých kompetencí udělat maximum pro eliminaci nelegálního uvádění kratomu na trh,“ uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
S cílem posílit kontrolní kapacity prosadil ministr zemědělství navýšení personálních kapacit SZPI o 65 služebních a pracovních míst s účinností od druhé poloviny roku 2026. SZPI se přitom kontrolám psychomodulačních látek věnuje již od nabytí účinnosti příslušných právních předpisů a je významnou součástí současné kontrolní akce.
Podle platné právní úpravy lze v České republice uvádět na trh kratom a kratomový extrakt jako dosud jedinou povolenou psychomodulační látku pouze prostřednictvím licencovaných provozovatelů. Licenci vydává Ministerstvo zdravotnictví a v současnosti ji vlastní přibližně 100 prodejců. Prodej je možný také prostřednictvím internetových obchodů, avšak pouze za podmínky existence licencované kamenné provozovny. Zcela zakázaný je kratom v prodejních automatech.
Kontrolní orgány ověřují dodržování zákonných podmínek včetně zákazu reklamy, povinného označování výrobků či oddělení psychomodulačních látek od potravin.
Nakládání se zařazenými psychoaktivními látkami, mezi které patří například THCP, HHCP, muscimol nebo MDMB-PINACA, není dovoleno vůbec. Celkem je takto evidováno přibližně 140 látek. Na trh nesmějí být uváděny ani návykové látky typu HHC. Přetrvávajícím problémem zůstává takzvaná šedá zóna tvořená jinými psychoaktivními látkami, které dosud nebyly zařazeny do příslušných kategorií a jejichž uvádění na trh není regulováno.
Významným výsledkem činnosti meziresortní pracovní skupiny je také získání poznatků z praxe, které poslouží jako základ pro přípravu nové legislativy. Součástí závěrečné zprávy pracovní skupiny budou návrhy legislativních změn směřujících k vyšší ochraně veřejného zdraví, zvýšení bezpečnosti a efektivnějšímu nastavení právního rámce pro oblast psychoaktivních látek. Materiál bude předložen vládě České republiky do 31. července.
