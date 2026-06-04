„Strašná ostuda.“ Havlova knihovna končí. Přibyl vtip s Petrem Pavlem

Bývalá první dáma uvedla, že rozhodnutí nepřijala lehce. „Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mně nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší Dohody,“ oznámila Havlová.
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Projektu věnovala více než dvě desetiletí a snažila se naplňovat odkaz svého manžela. „Nemám už sílu ani zdraví více dělat. Je mi to jenom líto a jsem z toho unavená,“ svěřila se.
Odkaz svého muže bude dle svých slov střežit i nadále. „Budu se dál věnovat naší společné Nadaci. A se všemi, kdo má Václava Havla v úctě, budu připomínat jeho osobnost a odkaz. Zvláště v roce jeho nedožitých devadesátin,“ plánuje Havlová.
Krize v instituci se naplno rozhořela po nástupu ekonoma Tomáše Sedláčka do funkce ředitele v březnu 2025. Proti jeho vedení se následně postavila většina zaměstnanců a téměř celý kmenový tým podal výpověď, včetně dramaturga Jáchyma Topola nebo editorky Anny Freimanové.
Odchod tehdy oznámil i miliardář a klíčový sponzor instituce Zdeněk Bakala a druhý největší sponzor Karel Komárek. Kromě týmu zaměstnanců se rozpadla i správní rada, ze které odešel i její někdejší předseda Gabriel Eichler. Jediným členem zůstal David Dušek (STAN).
K dění v Knihovně Václava Havla se kriticky vyjadřovali lidé na sociální síti X. Jeden z uživatelů Tomáše Sedláčka popsal jako člověka, který chtěl podle svých slov lidem Havla přiblížit, ale podle kritika dosáhl opačného výsledku. „Tomáš Sedláček, muž, který chtěl dát Čechům Havla, a výsledkem je, že jim ho vzal,“ napsal.
Tomáš Sedláček, muž, který chtěl dát Čechům Havla a výsledkem je, že jim ho vzal. pic.twitter.com/0NPJpiZfFE— Prasman Dunka (@PrasmanDunka) June 4, 2026
Další uživatel pak použil ještě ostřejší přirovnání. Sedláčka označil za „doktora Cvacha české ekonomie“, čímž odkazoval na známou postavu neschopného lékaře ze seriálu Nemocnice na kraji města. „Tomáš Sedláček, známý jako doktor Cvach české ekonomie, dostal poprvé v životě příležitost něco řídit a danou instituci během jednoho roku totálně rozvrátil,“ uvedl komentující.
Vzápětí dodal: „A tak je to s tímto typem lidí vždy a všude.“
Tohle je fakt síla.— Gavin N. Harris (@GavinnyOriginal) June 4, 2026
Tomáš Sedláček, známý jako doktor Cvach české ekonomie, dostal poprvé v životě příležitost něco řídit a danou instituci během jednoho roku totálně rozvrátil.
A tak je to s tímto typem lidí vždy a všude.https://t.co/PTCNsEHnmK via @SeznamZpravy
Objevily se i satirické reakce. Jeden z komentujících si z krize knihovny utahoval tím, že ji nahradí „Knihovna Petra Pavla“. „Knihovna Václava Havla neodvratně končí. Nahradí ji knihovna dalšího prezidenta – intelektuála, Petra Pavla. Pokud se mu podaří i s Kolářem proniknout na neoficiální večeři na summitu NATO v Ankaře, budou ji zbrojaři sponzorovat 10 let,“ vtipkoval anonymní účet komentující politické dění.
Knihovna Václava Havla neodvratně končí. Nahradí ji knihovna dalšího prezidenta - intelektuála, Petra Pavla. Pokud se mu podaří i s Kolářem proniknout na neoficiální večeři na summitu NATO v Ankaře, budou ji zbrojaři sponzorovat 10 let. Taková je dohoda. Zděšenka! @prezidentpavel… pic.twitter.com/o4bMjJQYuB— Jsem Zděšena! (@JZdesena) June 4, 2026
Ozval se i bývalý novinář a politik Vladimír Mlynář. Ten označil situaci kolem Knihovny Václava Havla za selhání. „Strašná ostuda a současně symptom doby. A nejde to svádět na Babiše nebo Putina. Je to jenom a jenom naše vizitka,“ reagoval na zprávu o odchodu Dagmar Havlové a pokračující krizi instituce, která nese jméno bývalého prezidenta Václava Havla.
Strašná ostuda a současně symptom doby. A nejde to svádět na Babiše nebo Putina. Je to jenom a jenom naše vizitka ????>?…. https://t.co/cNo7MsTU3F— Vladimír Mlynář (@mlyvla) June 4, 2026
Ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček v jednom z nedávných rozhovorů připustil, že situace byla mimořádně vyhrocená, zároveň ale naznačil, že považuje rychlé vyřešení konfliktu za lepší než dlouhodobé přešlapování na místě.
„Knihovna jede dál, knihovna nekončí. Naopak jsem rád, že tento proces kolapsu jak správní rady, tak toho týmu proběhl takhle rychle, protože teď máme volné ruce k tomu začít znova s novými partnery, které už máme přes půl rok domluvené,“ řekl Sedláček pro iROZHLAS.
„Kolem odkazu Václava Havla se rozhořel spor kolem vize, kterou samotná knihovna, včetně týmu, správní rady, odsouhlasila ještě před rokem,“ uvedl příčinu sporu.
„Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing, na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální a chaotický způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný a podpořili nás v tom i čtyři z pěti členů správní rady,“ uvedli v prohlášení bývalí zaměstnanci.
Knihovnu Václava Havla založili v roce 2004 Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek. Jejím posláním je uchovávat odkaz bývalého prezidenta Václava Havla, zpřístupňovat jeho dílo a pořádat vzdělávací, kulturní a společenské akce.
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