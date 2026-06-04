Nadace ČEZ: Nové dětské hřiště v Dlouhé Třebové

04.06.2026 16:32 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Obec Dlouhá Třebová slavnostně otevřela nové dětské hřiště, které vzniklo za významné podpory Nadace ČEZ ve výši 999 000 Kč. Moderní volnočasový prostor zaměřený na pohybové aktivity a setkávání místní komunity byl veřejnosti představen v pondělí 1. června 2026 v prostoru za prodejnou Konzum.

Nadace ČEZ: Nové dětské hřiště v Dlouhé Třebové
Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

Nově vybudované hřiště je určeno především pro děti a mladé ve věku 10–18 let, současně ale zůstává otevřeným a přístupným místem pro všechny obyvatele obce – rodiny s dětmi, seniory i osoby s omezenou pohyblivostí. Díky své centrální poloze nabízí ideální podmínky pro rozvoj komunitního života a podporu zdravého životního stylu.

"Velmi si vážíme podpory Nadace ČEZ, díky které se podařilo vytvořit kvalitní a bezpečný prostor pro aktivní trávení volného času. Věříme, že hřiště se stane přirozeným místem setkávání nejen mladých lidí i celých rodin,“ uvedla starostka obce Kateřina Slezáková.

Z poskytnutého příspěvku bylo pořízeno moderní vybavení, které podporuje pohybové aktivity a rozvoj fyzických dovedností. Součástí hřiště je například lezecká stěna, šplhací sestava, street workoutová sestava, trampolína zapuštěná do terénu, áčková lanovka, odpočinková sedací souprava i informační tabule. Všechny prvky byly instalovány včetně bezpečných dopadových ploch.

Provoz a údržbu hřiště bude zajišťovat obec Dlouhá Třebová prostřednictvím určeného správce, který bude odpovídat za bezproblémový chod, bezpečnost i pravidelnou údržbu areálu. Obec má s realizací podobných projektů zkušenosti – v minulosti již vybudovala hřiště pro menší děti a vytvořila zázemí pro společenské akce. Nové hřiště tak logicky navazuje na dosavadní rozvoj veřejného prostoru a reaguje na potřeby starší věkové skupiny dětí a mládeže.

Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci obce, Nadace ČEZ, partnerů projektu i veřejnosti. Událost nabídla nejen symbolické přestřižení pásky, ale i první příležitost nové hřiště vyzkoušet.

Nadace ČEZ byla založena v roce 2002 a patří k největším firemním nadacím v České republice. Podporuje sociální, kulturní, sportovní a ekologické projekty prostřednictvím několika grantových programů a dlouhodobě spolupracuje s regiony po celé republice.

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https://www.nadacecez.cz

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