ŘSD otevřelo střední část obchvatu České Lípy

05.06.2026 7:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zprovoznilo 1,5 kilometru dlouhý úsek přeložky silnice I/9, která je součástí obchvatu České Lípy v Libereckém kraji. Jde o úsek mezi ulicí Litoměřická a silnicí II/262. Z průtahu městem odvede část tranzitní dopravy. Cena stavby po valorizaci je zhruba 625 milionů Kč bez DPH, větší část nákladů uhradí EU.

ŘSD otevřelo střední část obchvatu České Lípy
Foto: ŘSD
Popisek: Logo ŘSD

„Nový úsek obchvatu České Lípy o délce téměř 1,5 kilometru odvede z centra města tisíce aut denně včetně kamionové dopravy směřující do Německa. Obyvatelům přinese bezpečnější a klidnější dopravu i výrazně méně hluku a emisí,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.

Součástí stavby I/9 Dubice – Dolní Libchava jsou dvě okružní křižovatky, šest mostů a také 329 metrů dlouhá estakáda přes řeku Ploučnici. Celý 1,5 kilometru dlouhý úsek přeložky silnice I/9 je navržený na násypech, které jsou vysoké až 11 metrů, použilo se na ně 125 000 metrů krychlových zeminy. Zhotovitel se musel vypořádat s tím, jak si sedalo podloží násypů, komplikací byla také vyšší hladina spodní vody, než předpokládaly průzkumy.

„Stávající silnice I/9 vede přes Českou Lípu v blízkosti centra, proto je uprostřed města silný podíl tranzitní dopravy. Přeložka na sebe naváže část dopravního zatížení z původní komunikace, která je přetížená. Umožní tak zatím částečný průjezd nákladních vozidel mimo zastavěné území města přímo do průmyslové zóny. Jako celek bude sloužit po dostavění posledního úseku obchvatu, Nový Bor – Dolní Libchava, který bude dlouhý více než deset kilometrů a aktuálně se nachází ve fázi zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Silnice I/9 patří k významným silničním tahům v severní části České republiky a převádí tranzitní dopravu ze Středočeského do Libereckého a Ústeckého kraje. Obchvat České Lípy se plánoval již v 80. letech 20. století, kdy se budoval průtah městem, po kterém dnes projíždí až 15.000 aut denně. Z obchvatu je kromě dnes otevřeného úseku hotová ještě část první etapy, která končí v Dubici na začátku České Lípy.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 249,7 kilometru nových staveb. Jedná se o 173,7 km dálnic a 76 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 116,3 km dálnic a silnic I. třídy.

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ŘSD , TZ

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