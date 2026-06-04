Neměli by jezdit dva. Šedivý je proti cestě Pavla s Babišem

Šedivý nedávno skončil na ministerstvu obrany v pozici vrchního ředitele sekce obranné politiky a strategie. Podle Šedivého to nebylo ani tak kvůli sporům s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD), ale z rozhodnutí premiéra Andreje Babiše.
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„Byla tam nepříjemná situace, kdy jsem měl na starosti posuzování uznatelnosti obranných výdajů, postupovali jsme podle metodiky NATO, ale tím pádem jsme se stali nepopulárními, protože jsme upozorňovali na to, že řada ministerstev a úřadů nesprávně zahrnuje některé výdaje do obranných,“ vysvětloval Šedivý v rozhovoru pro Český rozhlas.
„Zároveň proběhla návštěva generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který se s premiérem Andrejem Babišem dohodl, že se vytvoří nějaké pracovní skupiny, které si porovnají ty zmíněné metodiky a čísla. Proběhla videokonference s lidmi z některých ministerstev a úředníky z NATO, kde jsme to vyjasňovali a ukázalo se, že já s mým týmem jsme počítali v zásadě správně, jak to vidí Aliance. Ale došlo tam k nějakému šumu, tuto videokonferenci si údajně premiér nepřál a tak jsem následně dostal velice silný signál od ministra Zůny, že musím odejít,“ řekl s tím, že za tím nejspíše stál právě Andrej Babiš.
Pro Šedivého to prý nebyl vysloveně šok, protože svůj konec dříve nebo později očekával. „Už tam byly nějaké signály, že se dostávám na černou listinu. Spíše jsem si říkal, že není otázka, zda to přijde, ale kdy to přijde. Přitom jsem jen dělal svoji práci, navíc podle toho, jak je to definováno v zákoně o financování obrany, kde je jasně vymezeno, jaké povinnosti jsem se svým týmem měl. Ale neštve mě to, už ne,“ dodal Šedivý, že už během pár dní začal trochu jinak přemýšlet o svém životě a kariéře a obnovil si místní i mezinárodní kontakty. „Je to vlastně příležitost a restart,“ uvedl.
Jinak prý měl ale s ministrem Zůnou korektní vztah založený i na vzájemném respektu. „Dobře se s ním spolupracovalo a on skutečně tu materii dobře zná a v tomto ohledu to bylo dobré. Ale jsou tam omezení, protože není stranický kandidát a nemá za sebou sílu té politické strany. Docela dlouho se mu ale dařilo chránit to ministerstvo před radikální reorganizací, ale jednou to začít muselo,“ řekl ke svému odchodu.
Podle Šedivého je problém, že Česká republika se propadá na chvost mezi spojenci ohledně výdajů na obranu. „Přitom naprostá většina spojenců ty závazky plní a země, které měly historicky spíše menší výdaje, tak nyní radikálně navyšují a investují. Ale je tam mnohem důležitější věc, my ty výdaje přeci neděláme proto, abychom se zalíbili Trumpovi nebo spojencům, ale abychom měli technologicky vyspělou a připravenou armádu a obranu země. My to přeci děláme pro sebe,“ vysvětloval Šedivý.
Spojenci se na nás kvůli tomu mohou začít dívat jako na černého pasažéra, který nepřispívá tolik, kolik by měl. „Na druhou stranu máme výhodu, že trvá naše dobrá pověst našich vojáků z minulých intenzivních misí. My jsme vždycky balancovali kolem 1 procenta HDP, ale byli jsme schopní dodat kvalitní příspěvky do misí NATO,“ uvedl Šedivý.
Na summitu NATO v Ankaře Šedivý neočekává, že by Česko dostalo nějaký veřejný políček, i když i toho je schopen například americký prezident Donald Trump. „Takhle to spíše nefunguje, že by nám někdo veřejně vyčinil, ale spíše na těch nižších úrovních přicházejí signály a náznaky, že všichni vědí, kdo kolik přispívá,“ řekl Šedivý.
Podle Šedivého jsou Češi asi jediní, kteří dokola řeší, kdo bude na summit vlastně vyslán. „Já jsem byl v různých funkcích asi na 8 summitech NATO, a třeba v roce 2009 tam byl prezident Václav Klaus i premiér Mirek Topolánek a to bylo velmi zvláštní a ostatní nechápali, proč tam za Česko jsou dva lidé. A ještě tam ani nebyla úplně shoda, kdo bude mluvit první nebo druhý,“ vzpomínal diplomat a uvedl, že na summit by měl určitě jet jenom jeden nominant, ať už premiér nebo prezident. „Neměli by tam jezdit dva, nějak to půlit, jak navrhuje Hrad, protože vydává zvláštní signál o naší jednotě zahraniční a obranné politiky,“ má jasno Šedivý.
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