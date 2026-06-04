Jihočeský kraj: Válka a vojenství v době Jana Žižky

Areál v Trocnově se otevře v 10:00 hodin dopoledne. Návštěvníky čekají v Archeoskanzenu např. ukázky středověkých řemesel, ochutnávky dobových pokrmů, koncert středověké kapely Elthin a další program, který zajišťují mj. uskupení Sub Utraque, Historická řemesla DANAR, Císařský regiment, Tempus artificum a pracovníci Jihočeského muzea.
Před samotným vrcholem programu (hlavní bitva) lze na bojišti nebo na podiu pod sochou husitského vojevůdce zhlédnout např. nácvik pro velitele a herce, ukázky jízdního boje, sokolnické vystoupení Falconia s dravci, turnaj s dlouhými meči nebo módní přehlídku vrcholného středověku. Ani zde nebude chybět živá hudba.
Program letos nabízí také tematické přednášky (např. Vývojové trendy ve válečnictví, Hazard, kostky a deskové hry, Historický šerm nejen jako sport, Žena ve středověku, Dámská móda 14. a 15. století, Zbraně a zbroj středověku) nebo komorní workshopy (např. dýky nebo tkaní na stávku). Po celou dobu akce je k dispozici také dobový jarmark nebo lukostřelnice s válečnými a dobývacími stroji od uskupení Lučištnice.
Během akce si můžete prohlédnout také nově otevřené Návštěvnické a vzdělávací centrum, které poskytuje veškeré služby a komfortní zázemí pro zpříjemnění návštěvy v trocnovském areálu (mj. obchod s upomínkovými předměty, bufet, venkovní terasu s posezením apod.).
Letošní ročník se může pochlubit rekordní účastí reenactorů. V celém trocnovském areálu můžete během akce potkat více než 400 kostýmovaných účastníků, ať už se jedná o rytíře ve zbroji, zbrojnoše, žoldnéře, lučištníky, řemeslníky, dvorní dámy, obchodníky a jiné.
Hlavní bitva
V hlavní bitvě, která odstartuje v 16:00 hodin, mohou návštěvníci letos spatřit přes 220 bojovníků ve zbroji, dále např. 6 koní, 2 bojové vozy nebo komorové dělo. Do Trocnova přijede přibližně 50 skupin historického šermu a reenactmentu z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Maďarska, Rumunska a Chorvatska. Letošní bitva se odehrává na pozadí husitských válek. Scénář vypráví příběh dvou husitských hejtmanů, Matouše z Újezdce a Beneše z Komařic, kteří vedou spor o vlastnictví mlýna. Jejich konflikt však přeruší útok katolických vojsk vedených Hložkem ze Žampachu. Husité jsou nuceni spojit síly proti společnému nepříteli, zvítězí, ale po bitvě se ke svému sporu opět vracejí. Teprve zpráva o chystaném tažení Jana Žižky je přiměje odložit osobní neshody a společně vytáhnout pod husitským praporem. I letos je kladen důraz na vysokou úroveň historické věrohodnosti a kvalitu vybavení účastníků. Cílem je nabídnout návštěvníkům co nejautentičtější pohled do období husitských válek.
PROGRAM AKCE
Louka pod sochou
- 10:00 Otevření areálu
- 10:00 - 10:30 Nácvik bitvy pro velitele a herce (bojiště)
- 10:30 – 12:00 Komorní workshop Dýky (pro registrované, stanový tábor – bojový vůz)
- 10:30 – 12:00 Komorní workshop tkaní na stávku (pro registrované, stanový tábor – bojový vůz)
- 11:00 - 13:30 Bojová hra pro účinkující (show pro diváky v celém areálu Trocnova)
- 11:00 - 11:30 Koncert skupiny Elthin (podium)
- 11:30 - 12:00 Módní přehlídka vrcholného středověku a přednáška Dámská móda 14. a 15. století (podium)
- 12:00 - 13:00 Turnaj dlouhé meče (podium a okolí)
- 12:00 -12:30 Komorní přednáška Vývojové trendy ve válečnictví (stanový tábor – bojový vůz)
- 12:45 -13:15 Komorní přednáška Hazard, kostky a deskové hry (stanový tábor – bojový vůz)
- 13:00 - 13:30 Přednáška Historický šerm (nejen) jako sport - Sub Utraque (podium)
- 13:30 -14:00 Komorní přednáška Žena ve středověku (stanový tábor – bojový vůz)
- 13:30 - 14:15 Přednáška Zbraně a zbroj středověku (podium)
- 14:15 – 15:00 Vznešené umění lovu – sokolnické vystoupení Falconia (bojiště)
- 15:00 - 15:30 Ukázky jízdního boje (bojiště)
- 15:30 - 16:00 Přednáška Zbraně a zbroje: Sub Utraque (bojiště)
- 16:00 - 17:00 HLAVNÍ BITVA, KRUH ZRADY, LINIOVKY (bojiště)
- 17:00 - 17:30 Koncert skupiny Elthin (stanový tábor – bojový vůz)
Po celou dobu akce malý dobový jarmark a lukostřelnice s válečnými a dobývacími stroji: Lucistnice.cz (prostor u mohyly)
Archeoskanzen
- 10:00 - 15:45 Oživený Archeoskanzen – středověká řemesla, dobová kuchyně s ochutnávkami a další program (uskupení Historická řemesla DANAR, Sub Utraque, Císařský regiment, Tempus artificum a pracovníci Jihočeského muzea)
- 13:30 – 14:00 koncert skupiny Elthin (Archeoskanzen – zemanský dvorec)
Návštěvnické a vzdělávací centrum
10:30 - 11:00 Přednáška: Usňové oděvní doplňky ve 14. a 15. století (Aleš Hoch)
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