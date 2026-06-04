Kavij (KSČM): Ukrajinizace a kolonizace ČR pokračuje

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Ukrajinizace a kolonizace ČR pokračuje !
Podle viceprezidenta Hospodářské komory ČR Tomáše Prouzy si Best Market najde české zákazníky. „Většina z nich nebude řešit původ majitele, ale dobré ceny a zajímavou nabídku“. Škoda, že se Tomáš Prouza nevyjádřil, zda půjde o dovoz komodit bez cla, dumpingové ceny či o dalších „vymoženostech“ zvýhodňující Ukrajinu!
Otázkou také zůstává, zda potřebujeme další nekvalitní a podřadné potraviny! V případě potravin původem z Ukrajiny si dovolím vyslovit i jisté pochybnosti o jejich zdravotní nezávadnosti. Vzpomínáte, jak to bylo s dovozem ukrajinské pšenice do ČR? Zatímco Slovensko v roce 2023 zakázalo zpracovávat už uskladněné ukrajinské obilí a kdy zboží a z něj vyrobená mouka nesměla ani na trh, poté, co v dovezeném ukrajinském obilí testy potvrdily výskyt pesticidu, který podle ministerstva zemědělství není v EU povolen a který má negativní vliv na lidské zdraví pro občany, v České republice vedení tehdy proukrajinským premiérem Petrem Fialou (ODS) se nic podobného samozřejmě neprokázalo!
Pod pláštíkem liberalizace trhu pokračuje další plíživá ukrajinizace a kolonizace ČR!
Mgr. Miroslav Kavij
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