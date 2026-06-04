Kavij (KSČM): Ukrajinizace a kolonizace ČR pokračuje

05.06.2026 8:03 | Profily PL
autor: PV

Již tento měsíc, tedy v červnu, se mohou obyvatelé a návštěvnici Prahy těšit na otevření nového obchodního potravinového řetězce, ukrajinský Best Market.

Kavij (KSČM): Ukrajinizace a kolonizace ČR pokračuje
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij - Ukrajinizace a kolonizace ČR pokračuje !

Podle viceprezidenta Hospodářské komory ČR Tomáše Prouzy si Best Market najde české zákazníky. „Většina z nich nebude řešit původ majitele, ale dobré ceny a zajímavou nabídku“. Škoda, že se Tomáš Prouza nevyjádřil, zda půjde o dovoz komodit bez cla, dumpingové ceny či o dalších „vymoženostech“ zvýhodňující Ukrajinu!

Otázkou také zůstává, zda potřebujeme další nekvalitní a podřadné potraviny! V případě potravin původem z Ukrajiny si dovolím vyslovit i jisté pochybnosti o jejich zdravotní nezávadnosti. Vzpomínáte,  jak to bylo s dovozem ukrajinské pšenice do ČR? Zatímco Slovensko v roce 2023 zakázalo zpracovávat už uskladněné ukrajinské obilí a kdy  zboží a z něj vyrobená mouka nesměla ani na trh, poté, co v dovezeném ukrajinském obilí testy potvrdily výskyt pesticidu, který podle ministerstva zemědělství není v EU povolen a který má negativní vliv na lidské zdraví pro občany, v České republice vedení tehdy proukrajinským  premiérem Petrem Fialou (ODS)  se nic podobného samozřejmě neprokázalo!

Pod pláštíkem liberalizace trhu pokračuje další plíživá ukrajinizace a kolonizace ČR!

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
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KSČM , Kavij

Zuzana Majerová byl položen dotaz

O jakém zeštíhlení mluvíte?

Cožpak vy jste nezřídila nová ministerstva? A jestli jste pro zeštíhlení, navrhnete i snížení počtu poslanců a senátorů? Podle mě by půlka úplně stačila, ale předpokládám, že kapři si asi sami rybník nevypustí.

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