MHMP: Praha zahajuje další kolo elektronických aukcí městských bytů

27.04.2026 13:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Hlavní město připravilo další kolo elektronických aukcí na pronájem městských bytů. Do soutěže je tentokrát zařazeno 20 bytových jednotek v centru Prahy, které jsou od 21. dubna 2026 zveřejněny na portálu hlavního města spolu s kompletními informacemi pro zájemce.

Foto: MHMP
Popisek: Magistrát hl. m. Prahy

„Součástí nabídky jsou detailní popisy jednotlivých bytů, podmínky účasti v aukci i virtuální prohlídky, které umožní zájemcům si byty prohlédnout online. Následně se mohou uchazeči přihlásit do prvního kola aukce,“ říká na úvod náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví a bytové politiky Alexandra Udženija.

V nabídce jsou byty různých velikostí – od menších jednotek o velikosti přibližně 22 m² až po velké byty s dispozicí 4+1 o rozloze přes 220 m². Všechny byty se nacházejí v atraktivních lokalitách historického centra Prahy, například v ulicích Na Můstku, Melantrichova nebo v okolí Staroměstského náměstí.

„Elektronické aukce jsou nejtransparentnější způsob, jak nabídnout městské nájemní bydlení za tržně odpovídající cenu. Městské byty musí sloužit potřebám všech skupin Pražanů. A zároveň se tímto způsobem efektivně využijí byty, které nejsou vhodné pro podporované skupiny, jako jsou senioři nebo zdravotně hendikepovaní,“ dodává Udženija.

První kolo aukce bude zahájeno 11. května 2026 zveřejněním na úřední desce a spuštěním příjmu přihlášek. Zájemci, kteří splní stanovené podmínky, postoupí do druhého kola – samotné elektronické aukce. Ta se uskuteční do pěti dnů po ukončení prvního kola.

Podmínkou účasti je mimo jiné nevlastnění jiné nemovitosti k bydlení a splnění základních požadavků stanovených pravidly aukce. Samotné aukce se konají formou anglické aukce, tedy postupného navyšování nájemného prostřednictvím příhozů.

Praha tímto pokračuje v systému transparentního přidělování části městského bytového fondu a navazuje na předchozí úspěšná kola elektronických aukcí, která dlouhodobě vzbuzují vysoký zájem uchazečů. Vítězové aukce by mohli bydlet ve svých nových domovech už v průběhu června.

Kompletní podmínky aukce jsou dostupné ZDE. Samotná realizace elektronické aukce se koná v předem určeném čase, který bude oznámen všem zájemcům, kteří splní základní podmínky aukce.

Seznam bytů v tomto kole aukce:

 

ulice

č. d.

byt

dispozice 

m2

1

Michalská

433

3.0

1+0

22,81

2

Panská

892

4.0

1+0

37,74

3

Lublaňská

398

16

1+1

39,07

4

Karoliny Světlé

286

5.0

1+1

41,72

5

Karoliny Světlé

286

7.0

1+1

28

6

Provaznická 

385

3

1+1

75,9

7

Melantrichova

463

4.0

1+1

70,24

8

Na můstku

382

2.0

2+0

49,56

9

Žatecká

98

4.0

2+1

84,4

10

Žatecká

98

5.0

2+1

85,3

11

Dušní

927

6

3+1

110,87

12

Dušní

927

4

3+1

165,45

13

Michalská

433

1

3+1

117,4

14

Mikulandská

121

15

3+1

175,02

15

Na Můstku

381

2

3+1

85,64

16

Valentinská

98

2.0

3+1

138,74

17

Malé náměstí

458

2

3+kk

99,2

18

Železná

492

5

3+kk

142,37

19

Dušní

927

11

4+1

119,43

20

Na Poříčí

1038

1

4+1

220,88

