CzechTourism: Čína znovu objevuje Českou republiku

11.06.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Od Pekingu až po Šanghaj. Česká centrála cestovního ruchu představila během dvoutýdenní mise v Číně nabídku zástupcům cestovních kanceláří a odborníkům.

CzechTourism: Čína znovu objevuje Českou republiku
Foto: CzechTourism
Popisek: Logo Czech Tourism

Na roadshow ve čtyřech čínských metropolích ji doprovodilo pět partnerů z českého cestovního ruchu, na následném veletrhu ITB China v Šanghaji pak prezentovala nabídku společně se společností VegaTour. Série obchodních jednání a prezentací potvrdila, že Česko má na čínském trhu stále silné jméno a dokáže zaujmout nejen Prahou, ale i lázeňstvím, gastronomií, přírodou a regionálními zážitky.

Česko v Číně zabodovalo s příběhy, zážitky i regiony

Během několika dnů se česká delegace zastavila v Šanghaji, Šen-čenu, Si-anu a Pekingu. Pod ústředním mottem „Visit Czechia, Feel Free“ představila nabídku Česka a jednala se zástupci místních cestovních kanceláří. Na sérii a obchodních jednání navázala účast na veletrhu ITB China, který patří mezi nejvýznamnější turistické akce v celé Asii. Závěr? Zájem o Evropu i Česko mezi čínskými cestovateli roste a tuzemsko si na tamním trhu udržuje velmi silnou pozici, ať už jde o individuální cestovatele, nebo organizované skupiny.

Zatímco dříve mířili především do Prahy, dnes čínští návštěvníci plánují pobyt komplexněji a v Česku tráví více času. Vedle ikonických památek je láká také místní gastronomie, lázně, příroda nebo kulturní akce. Nehledají jen místa, která znají z průvodců a sociálních sítí, ale chtějí poznat i atmosféru regionů a život místních obyvatel. Právě na tuto proměnu cestovatelských preferencí agentura CzechTourism během celé mise navázala.

„Čína patří mezi trhy s největším potenciálem pro další rozvoj cestovního ruchu v Česku. Zájem o naši zemi je stále silný a potvrzuje se, že osobní kontakt s partnery na místě má nezastupitelnou roli. Právě díky podobným aktivitám můžeme lépe reagovat na očekávání tamních cestovatelů, představovat nové turistické produkty a posilovat povědomí o Česku jako moderní a atraktivní destinaci, která má co nabídnout v každém ročním období,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.

Čínští turisté chtějí zažít víc než jen povinnou zastávku v Praze

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

15%
15%
65%
5%
hlasovalo: 6183 lidí

Zkušenosti z jednání potvrzují proměnu cestovatelského chování. Čínští turisté dnes častěji cestují individuálně, plánují si pobyt sami a hledají inspiraci na sociálních sítích nebo online platformách. Místo rychlého přejezdu mezi evropskými metropolemi dávají přednost kvalitním zážitkům, delšímu pobytu a poznávání místní kultury.

„Přímý kontakt s partnery je pro nás stále nenahraditelný. Během roadshow jsme vedli desítky jednání a potvrdili si, že Česko má na čínském trhu velmi dobré jméno. Rostoucí zájem vidíme nejen o Prahu, ale také o lázeňské destinace, gastronomii, přírodní lokality nebo tematické poznávací cesty zaměřené na kulturu a historii,“ doplňuje ředitel Zahraničního zastoupení CzechTourism pro Čínu a jihovýchodní Asii Lukáš Pokorný.

Inspirace z technologického světa

Součástí aktivitami nabitého programu byla také účast na globální partnerské konferenci Envision 2026, kterou pořádal technologický gigant – společnost Trip.com Group (ZDE), jeden z nejvýznamnějších hráčů světového cestovního ruchu. Vedle obchodních jednání přinesla konference také inspiraci pro cestování v příštích letech. Řeč byla o umělé inteligenci, digitálním marketingu i nových způsobech, jak si cestovatelé vybírají místa pro své budoucí cesty. Právě moderní technologie dnes stále více ovlivňují nejen to, kam lidé vyrážejí, ale také způsob, jakým své cesty plánují a jaké zážitky během nich vyhledávají.

Velká příležitost pro Česko

Rostoucí poptávka po autentických zážitcích ukazuje, že právě teď mají tuzemské destinace velkou příležitost oslovit novou generaci tamních turistů. CzechTourism proto dál představuje čínským partnerům i cestovatelům místa a zážitky, kvůli kterým stojí za to vyrazit nejen do Prahy, ale i do dalších koutů Česka.

Česko během loňského roku navštívilo bezmála 208,5 tis. turistů z Číny. Letos jich do tuzemska zamířilo od ledna do dubna 50,9 tis. Loni u nás strávili v průměru 2,8 dne a během pobytu v Česku utratili průměrně 2 662 korun na osobu a den. Většina volí některé z tuzemských hromadných ubytovacích zařízení, zejména čtyřhvězdičkové hotely. Mezi jejich nejoblíbenější aktivity patří návštěva kulturních památek, ale také pěší turistika, společenský život a zábava, církevní turismus nebo třeba poznávání tradiční české kuchyně a nákupy. Přijíždějí většinou s partnerem nebo partnerkou, s rodinou a ve větších skupinách. Nejčastěji míří do Prahy, Jihočeského a Jihomoravského kraje. Postupně ale objevují i méně známé destinace, například Krkonoše, Krušné či Orlické hory.

graf

Psali jsme:

CzechTourism: Česká kuchyně dobývá Evropu
CzechTourism: Léto letos patří Česku
CzechTourism se ohrazuje proti nařčení z propagace nelegálních staveb na portálu Kudy z nudy
CzechTourism: HOLIDAY WORLD 2026 představuje trendy cestování, gastronomii i inspiraci z celého světa

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.trip.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

cestovní ruch , Čína , PR , prezentace , CzechTourism , TZ

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Vyjádříte se ke kauze s leteckou technikou?

Dávám za pravdu poslanci Maškovi, který tvrdí, že je víc než podezřelé, že mlčíte, a který má dobré postřehy, proto odkazuji na něj a třeba se odpovědí dočkáme. https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Masek-ANO-Pane-Rakusane-kdo-vysvetli-660-milionu-navic-792542

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

CzechTourism: Čína znovu objevuje Českou republiku

22:03 CzechTourism: Čína znovu objevuje Českou republiku

Od Pekingu až po Šanghaj. Česká centrála cestovního ruchu představila během dvoutýdenní mise v Číně …