CzechTourism: Čína znovu objevuje Českou republiku

Na roadshow ve čtyřech čínských metropolích ji doprovodilo pět partnerů z českého cestovního ruchu, na následném veletrhu ITB China v Šanghaji pak prezentovala nabídku společně se společností VegaTour. Série obchodních jednání a prezentací potvrdila, že Česko má na čínském trhu stále silné jméno a dokáže zaujmout nejen Prahou, ale i lázeňstvím, gastronomií, přírodou a regionálními zážitky.
Česko v Číně zabodovalo s příběhy, zážitky i regiony
Během několika dnů se česká delegace zastavila v Šanghaji, Šen-čenu, Si-anu a Pekingu. Pod ústředním mottem „Visit Czechia, Feel Free“ představila nabídku Česka a jednala se zástupci místních cestovních kanceláří. Na sérii a obchodních jednání navázala účast na veletrhu ITB China, který patří mezi nejvýznamnější turistické akce v celé Asii. Závěr? Zájem o Evropu i Česko mezi čínskými cestovateli roste a tuzemsko si na tamním trhu udržuje velmi silnou pozici, ať už jde o individuální cestovatele, nebo organizované skupiny.
Zatímco dříve mířili především do Prahy, dnes čínští návštěvníci plánují pobyt komplexněji a v Česku tráví více času. Vedle ikonických památek je láká také místní gastronomie, lázně, příroda nebo kulturní akce. Nehledají jen místa, která znají z průvodců a sociálních sítí, ale chtějí poznat i atmosféru regionů a život místních obyvatel. Právě na tuto proměnu cestovatelských preferencí agentura CzechTourism během celé mise navázala.
„Čína patří mezi trhy s největším potenciálem pro další rozvoj cestovního ruchu v Česku. Zájem o naši zemi je stále silný a potvrzuje se, že osobní kontakt s partnery na místě má nezastupitelnou roli. Právě díky podobným aktivitám můžeme lépe reagovat na očekávání tamních cestovatelů, představovat nové turistické produkty a posilovat povědomí o Česku jako moderní a atraktivní destinaci, která má co nabídnout v každém ročním období,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller.
Čínští turisté chtějí zažít víc než jen povinnou zastávku v Praze
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Zkušenosti z jednání potvrzují proměnu cestovatelského chování. Čínští turisté dnes častěji cestují individuálně, plánují si pobyt sami a hledají inspiraci na sociálních sítích nebo online platformách. Místo rychlého přejezdu mezi evropskými metropolemi dávají přednost kvalitním zážitkům, delšímu pobytu a poznávání místní kultury.
„Přímý kontakt s partnery je pro nás stále nenahraditelný. Během roadshow jsme vedli desítky jednání a potvrdili si, že Česko má na čínském trhu velmi dobré jméno. Rostoucí zájem vidíme nejen o Prahu, ale také o lázeňské destinace, gastronomii, přírodní lokality nebo tematické poznávací cesty zaměřené na kulturu a historii,“ doplňuje ředitel Zahraničního zastoupení CzechTourism pro Čínu a jihovýchodní Asii Lukáš Pokorný.
Inspirace z technologického světa
Součástí aktivitami nabitého programu byla také účast na globální partnerské konferenci Envision 2026, kterou pořádal technologický gigant – společnost Trip.com Group (ZDE), jeden z nejvýznamnějších hráčů světového cestovního ruchu. Vedle obchodních jednání přinesla konference také inspiraci pro cestování v příštích letech. Řeč byla o umělé inteligenci, digitálním marketingu i nových způsobech, jak si cestovatelé vybírají místa pro své budoucí cesty. Právě moderní technologie dnes stále více ovlivňují nejen to, kam lidé vyrážejí, ale také způsob, jakým své cesty plánují a jaké zážitky během nich vyhledávají.
Velká příležitost pro Česko
Rostoucí poptávka po autentických zážitcích ukazuje, že právě teď mají tuzemské destinace velkou příležitost oslovit novou generaci tamních turistů. CzechTourism proto dál představuje čínským partnerům i cestovatelům místa a zážitky, kvůli kterým stojí za to vyrazit nejen do Prahy, ale i do dalších koutů Česka.
Česko během loňského roku navštívilo bezmála 208,5 tis. turistů z Číny. Letos jich do tuzemska zamířilo od ledna do dubna 50,9 tis. Loni u nás strávili v průměru 2,8 dne a během pobytu v Česku utratili průměrně 2 662 korun na osobu a den. Většina volí některé z tuzemských hromadných ubytovacích zařízení, zejména čtyřhvězdičkové hotely. Mezi jejich nejoblíbenější aktivity patří návštěva kulturních památek, ale také pěší turistika, společenský život a zábava, církevní turismus nebo třeba poznávání tradiční české kuchyně a nákupy. Přijíždějí většinou s partnerem nebo partnerkou, s rodinou a ve větších skupinách. Nejčastěji míří do Prahy, Jihočeského a Jihomoravského kraje. Postupně ale objevují i méně známé destinace, například Krkonoše, Krušné či Orlické hory.
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