„Co tam zase dělá Benda?“ FOTO z ODS vyvolalo pozdvižení

12.06.2026 18:51 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

ODS zahájila kampaň a představila kandidátku do Senátu. Fotografii „kvalitního týmu“ na X sdílel předseda ODS Martin Kupka. Mnozí se ovšem na X podivovali, proč je součástí „týmu“ i poslanec Marek Benda.

„Co tam zase dělá Benda?“ FOTO z ODS vyvolalo pozdvižení
Foto: Repro: X
Popisek: ODS představuje kandidátku do senátních voleb 2026

V pátek 12. června zahájila ODS kampaň do komunálních a senátních voleb. Společně s heslem „Braňme normální Česko“ ODS představila kandidáty na primátory v Praze, Brně i Ostravě a kandidáty do Senátu.

Předseda ODS Martin Kupka při příležitostí spuštění kampaně varoval před koncentrací moci a rozkladem demokratických pojistek. V souvislosti s tím vyzdvihl roli Senátu. „Nesmíme dopustit rozvrat našeho státu, jak o to usiluje současná vláda. Jakmile si občané zvyknou, že moc může všechno, přestávají fungovat pojistky demokracie. Proto potřebujeme silný Senát,“ uvedl Martin Kupka.

Na sociální síti X sdílel Kupka společnou fotografii kandidátky do horní komory Parlamentu. „Kvalitní tým osobností do Senátu! Tak přesně ten vám v podzimních volbách nabízíme,“ napsal Kupka k fotografii, kde zároveň vyzval občany, aby se připojili k zahájení kampaně ODS v pražském Centrálním parku Pankrác.

Uživatelé sociální sítě X si poměrně brzy povšimli, že vzadu, téměř schován, se na fotografii kandidátů ODS do Senátu, objevuje i poslanec Marek Benda – nejdéle sloužící poslanec České republiky.

„Co tam dělá ten rohatej vzadu?“ napsal v reakci na fotografii kandidátů ODS uživatel Karel.

„Vystrčil a Benda nenápadně vzadu,“ všiml si i jiný uživatel.

„Pane Bože, co tam zase dělá Benda, hrobař ODS, kvůli kterému spousta voličů od ODS odešla! Proč?“ zděsil se uživatel X Petr.

„Členem kvalitního týmu je i Marek Benda? Tak já bych se chtěl zeptat rovnou, to jako vážně?“ nechápal další.

Další uživatelé X se Kupky v komentářích posměšně ptali, kde onen „kvalitní tým“ je. Že na fotografii ho nevidí.

„Všechno, jen ne kvalitní,“ přisadila si uživatelka Hana a uživatel Roman se pro jistotu dotázal předsedy Kupky na jeho definici slova „kvalitní“.

Současný předseda Senátu Miloš Vystrčil uvedl, že ODS do Senátu nabízí kandidáty, kteří mají zkušenosti a připraveni sloužit a pomáhat „slušné politice“. „U nás to nechodí tak jako jinde, kde řekne vůdce. Senát není mašinou na hlasování, ale místem, kde jsou svobodní lidé, kteří chtějí správně zacházet s naší republikou,“ řekl Miloš Vystrčil.

Psali jsme:

Klasnová: Politiku nevnímáme jako kariéru, ale jako službu
Arménie zvolila. Duch sametové revoluce, jásá Leyenová
Pavel a euro. „Kdo si to u něj objednal?“ Kovářová už tuší
„Wir schaffen das.“ Kancléř Merz zopakoval slavnou větu Merkelové

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://www.ods.cz

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Benda , kampaň , Kupka , ODS , Senát , volby , Vystrčil

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Líbí se vám kandidátka ODS do Senátu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Je pravda, že Agrofert získal od státu dotace?

I když není vůbec jisté, jestli je EU proplatí? Co když ne? Vrátíte je? A proč vůbec čerpáte dotace, když se vám daří dobře? Neměli by být hlavně pro ty potřebné?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Zrovna vám to vadí?“ Navážení se do ANO brutálně vybuchlo politikovi STAN

14:00 „Zrovna vám to vadí?“ Navážení se do ANO brutálně vybuchlo politikovi STAN

Fotografie Viktorie Kalivodové, influencerky spolupracující s hnutím ANO, ze Sněmovny s vyplazeným j…