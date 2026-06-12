„Co tam zase dělá Benda?“ FOTO z ODS vyvolalo pozdvižení

V pátek 12. června zahájila ODS kampaň do komunálních a senátních voleb. Společně s heslem „Braňme normální Česko“ ODS představila kandidáty na primátory v Praze, Brně i Ostravě a kandidáty do Senátu.
Předseda ODS Martin Kupka při příležitostí spuštění kampaně varoval před koncentrací moci a rozkladem demokratických pojistek. V souvislosti s tím vyzdvihl roli Senátu. „Nesmíme dopustit rozvrat našeho státu, jak o to usiluje současná vláda. Jakmile si občané zvyknou, že moc může všechno, přestávají fungovat pojistky demokracie. Proto potřebujeme silný Senát,“ uvedl Martin Kupka.
Na sociální síti X sdílel Kupka společnou fotografii kandidátky do horní komory Parlamentu. „Kvalitní tým osobností do Senátu! Tak přesně ten vám v podzimních volbách nabízíme,“ napsal Kupka k fotografii, kde zároveň vyzval občany, aby se připojili k zahájení kampaně ODS v pražském Centrálním parku Pankrác.
Kvalitní tým osobností do Senátu! Tak přesně ten vám v podzimních volbách nabízíme. ????— Martin Kupka (@makupka) June 12, 2026
Chcete se s nimi seznámit, nebo zeptat na to, co vás zajímá? Přijďte dnes od 15:00 do Centrálního park Na Pankráci.
Těšíme se na vás! ????? pic.twitter.com/OjhEd1J0Wv
Uživatelé sociální sítě X si poměrně brzy povšimli, že vzadu, téměř schován, se na fotografii kandidátů ODS do Senátu, objevuje i poslanec Marek Benda – nejdéle sloužící poslanec České republiky.
„Co tam dělá ten rohatej vzadu?“ napsal v reakci na fotografii kandidátů ODS uživatel Karel.
Co tam dělá ten rohatej vzadu?— Karel Adámek (@adamek_karel) June 12, 2026
„Vystrčil a Benda nenápadně vzadu,“ všiml si i jiný uživatel.
Vystrčil a Benda nenápadně vzadu :-)))))— Daniel Beneš (@DanielBenes) June 12, 2026
„Pane Bože, co tam zase dělá Benda, hrobař ODS, kvůli kterému spousta voličů od ODS odešla! Proč?“ zděsil se uživatel X Petr.
Pane bože, co tam zase dělá Benda, hrobař ODS, kvůli kterému spousta voličů od ODS odešla!!! PROČ??? (Asi kvůli zadní části ve tvaru židle!!)— Petr Pašek (@paso2904) June 12, 2026
„Členem kvalitního týmu je i Marek Benda? Tak já bych se chtěl zeptat rovnou, to jako vážně?“ nechápal další.
Clenem kvalitniho tymu je i Marek Benda? Tak ja bych se chtel zeptat rovnou, to jako vazne? pic.twitter.com/4fXpgZ0t15— Hrabak Martin (@HrabakMartin1) June 12, 2026
Další uživatelé X se Kupky v komentářích posměšně ptali, kde onen „kvalitní tým“ je. Že na fotografii ho nevidí.
A kde je ten kvalitní tým..— Zdenek (@toman_zdenek) June 12, 2026
„Všechno, jen ne kvalitní,“ přisadila si uživatelka Hana a uživatel Roman se pro jistotu dotázal předsedy Kupky na jeho definici slova „kvalitní“.
Všechno,jen né kvalitní.— Hana Dionova ???? (@HDionova85771) June 12, 2026
Kvalitní tým ????co u tebe znamená slovo kvalitní?— co prosím??? (@RomanStejskal5) June 12, 2026
Současný předseda Senátu Miloš Vystrčil uvedl, že ODS do Senátu nabízí kandidáty, kteří mají zkušenosti a připraveni sloužit a pomáhat „slušné politice“. „U nás to nechodí tak jako jinde, kde řekne vůdce. Senát není mašinou na hlasování, ale místem, kde jsou svobodní lidé, kteří chtějí správně zacházet s naší republikou,“ řekl Miloš Vystrčil.
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