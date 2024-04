MHMP: Praha získá areál Orionka od DPP

reklama

Praha zde plánuje vybudovat kulturně – komunitní centrum Orionka. Kupní cena areálu stanovena znaleckým posudkem činí 189 821 000 korun bez DPH. Dalším krokem v návaznosti na schválení kupní smlouvy zastupitelstvem bude její podpis ze strany DPP a Prahy, realizace samotné transakce a změna v katastru nemovitostí, tj. převedení pozemků a budov areálu Orionka do vlastnictví hl. m. Prahy. Jedná se celkem o 11 parcel v katastrálním území Vinohrad v oploceném areálu Orionka o celkové výměře 7 015 m2.

„Velmi mě těší, že město získá toto jedinečné místo na Královských Vinohradech do svého vlastnictví. Pro bývalou vozovnu Orionka máme plán na její dočasné využití jako kulturního centra. Chceme zde zřídit základní provoz pro veřejnost a vyhlásit koncesní řízení na provozovatele. V současné době hledáme partnera na období asi 10 let, který by využil areál pro kulturní a vzdělávací účely a otevřel ho veřejnosti. Část areálu by mohla být také vyhrazena pro neziskový sektor,“ uvádí Jiří Pospíšil, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast kultury.

Znalecký posudek na stanovení tržní hodnoty pozemků a staveb areálu Orionka nechal DPP zpracovat znaleckou kanceláří v srpnu 2023. Výbor pro správu majetku Zastupitelstva hl. m. Prahy odsouhlasil v prosinci 2023 nabytí Areálu Orionka za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Letos v lednu rozhodlo o prodeji Areálu Orionka hlavnímu městu Praha představenstvo DPP a následně také dozorčí rada DPP. Minulý týden Rada hl. m. Prahy v působnosti valné hromady umožnila Dopravního podniku hl. m. Prahy nemovitosti prodat.

„Jsem rád, že brzy převod bývalé Vozovny Královské Vinohrady do majetku hlavního města dotáhneme do konce. Pak nás čeká náročnější fáze, kterou je revitalizace dnes nevyužívaného areálu, abychom mu vdechli nový život a stalo se z něj kulturně-komunitní centrum pro širokou veřejnost,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

