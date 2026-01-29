MHMP: Vozy taxi budou muset od srpna 2027 splňovat emisní normu EURO 6d

30.01.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo zpřísnění technických a emisních požadavků na vozidla taxislužeb.

MHMP: Vozy taxi budou muset od srpna 2027 splňovat emisní normu EURO 6d
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vchod do budovy Nové radnice, sídla pražského magistrátu

Od 1. srpna 2027 budou muset všechna vozidla v rámci metropole splňovat emisní normu EURO 6d. Nová pravidla reagují na rychlé stárnutí vozového parku spojené s prudkým nárůstem počtu vozidel taxislužeb a zhoršující se kvalitu ovzduší ve městě. Provozovatelé taxislužeb byli s podmínkami obeznámeni už na začátku roku 2025, aby měli čas se na změny připravit.

Velmi intenzivní nárůst starších vozidel v rámci taxislužeb, průměrné stáří vozidel přesahující 10 let, přibývání vozidel s emisními normami EURO 4 a 5 či zpřísnění limitů pro životní prostředí od roku 2030, to jsou hlavní důvody, proč se hlavní město rozhodlo pro zpřísnění pravidel pro taxislužby. Od 1. srpna 2027 budou muset všechna vozidla splňovat emisní normu EURO 6d.

„Vyhláškou cílíme na zlepšení stavu ovzduší v Praze. V původní verzi schválené radou i dopravním výborem jsme navrhovali, aby od ledna 2030 měla všechna vozidla taxislužeb povinnost být lokálně bezemisní, tedy elektromobily a vodíková auta. Tento návrh, přestože byl rozeslán zástupcům provozovatelů k připomínkám, a tedy s ním byli plně obeznámeni, byl bohužel odmítnut zastupitelstvem. Je škoda, že v tomto opatření zastupitelé nebyli více ambiciózní. Jsem nicméně rád, že se podařil alespoň částečný krok správným směrem, kterým je povinnost pro vozidla taxi od srpna 2027 splňovat aktuálně platnou emisní normu EURO 6d. Tato norma platí teprve od roku 2021, změna tedy omladí vozový park pražských taxi a zvýší celkovou úroveň nabízené služby pro klienty,“ uvedl Jaromír Beránek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Mezi další důvody pro změnu patřilo, že počet registrovaných vozidel taxislužby vzrostl z necelých 3 tisíc v roce 2017 na více než 16 tisíc v roce 2024. Navíc vozidla taxi najedou ve městě několikanásobně více kilometrů než běžná osobní auta, jejich dopad na ovzduší je proto výrazně vyšší. Z více jak 16 tisíc vozidel jich dokonce přibližně polovina nesplňuje normu EURO 6.

Cílem změn přitom není taxislužbu omezovat, ale zvýšit její kvalitu jako veřejné služby a snížit negativní dopady na zdraví obyvatel. Provozovatelé taxislužby byli se záměrem seznámeni počátkem roku 2025. Podmínky podnikání jsou pro všechny provozovatele taxislužby tedy stanoveny spravedlivě a s předstihem. Detaily naleznete v usnesení ZHMP na stránkách ZDE.

Zdroje:

https://praha.eu

