Rajchl (PRO): Pětikoaliční zločiny nezůstanou nevyšetřeny

16.03.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyšetřovací komisi v kauze Dozimetr

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Zřízení parlamentní vyšetřovací komise v kauze Dozimetr bude zařazeno již na příští schůzi Poslanecké sněmovny! V pátek to schválil Organizační výbor. Celá opozice byla samozřejmě proti. Bojí se toho jak čert kříže.

Chtěl bych tímto poděkovat za podporu Tomio Okamurovi, Radimu Fialovi, celému klubu SPD, jakož i ANO a Motoristů. Nejen za nezbytné podpisy pod návrh usnesení, které jsem připravil, nýbrž i za to, že na jednání Organizačního výboru neuhnuli hysterickému tlaku opozice ani o píď.

Plníme další slib, který jsme vám dali. Pětikoaliční zločiny nezůstanou nevyšetřeny.

A propos - už teď vám mohu prozradit, že tato vyšetřovací komise nebude tou poslední.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
