Rajchl (PRO): Pětikoaliční zločiny nezůstanou nevyšetřeny

Zřízení parlamentní vyšetřovací komise v kauze Dozimetr bude zařazeno již na příští schůzi Poslanecké sněmovny! V pátek to schválil Organizační výbor. Celá opozice byla samozřejmě proti. Bojí se toho jak čert kříže.
Chtěl bych tímto poděkovat za podporu Tomio Okamurovi, Radimu Fialovi, celému klubu SPD, jakož i ANO a Motoristů. Nejen za nezbytné podpisy pod návrh usnesení, které jsem připravil, nýbrž i za to, že na jednání Organizačního výboru neuhnuli hysterickému tlaku opozice ani o píď.
Plníme další slib, který jsme vám dali. Pětikoaliční zločiny nezůstanou nevyšetřeny.
A propos - už teď vám mohu prozradit, že tato vyšetřovací komise nebude tou poslední.
JUDr. Jindřich Rajchl
