MHMP: Začíná Movember, měsíc mužského zdraví se symbolem kníru

Každoročně se k ní po celém světě připojují muži, kteří si symbolicky nechávají narůst knír, i ženy, kterým není lhostejné mužské zdraví. Za kampaní Movember v České republice stojí Nadační fond Muži proti rakovině (NF MPR). Letošní „kníratý“ měsíc v Praze zahájila 31. října výstava před Magistrátem hl. m. Prahy na Mariánském náměstí, která na šestnácti panelech nabízí veřejnosti důležitou osvětu spojenou s prevencí rakoviny prostaty a varlat. Výstava se koná pod záštitou primátora Prahy Bohuslava Svobody a jeho náměstkyně Alexandry Udženija. Přístupná bude do 27. listopadu.

„Movember je viditelná forma, jak podpořit zdravý životní stylu mužů a osvětu v oblasti mužských onemocnění, jakými jsou rakovina varlat a rakovina prostaty. Takže i když třeba nejste fanoušky knírků, knírů, nebo třeba plnovousů, tento měsíc je vezměte na milost,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Movember a měsíc listopad je obdobím, kdy s nadsázkou můžeme říct, že rostou kníry a padá listí ze stromů. Rok od roku ale také roste odhodlání mluvit o mužském zdraví a o prevenci. Díky Movemberu se před lety otevřelo citlivé téma rakoviny varlat a prostaty, a díky podpoře Nadačního fondu Muži proti rakovině a mnoha příběhům, toto téma přestává být v naší společnosti tabu. Stejně jako rakovina prsu a její prevence, se kterou má většina z nás spojený měsíc říjen. Zkrátka po ženském měsíci přichází měsíc mužský a já přeji všem hlavně pevné zdraví, které si i díky dobré prevenci můžeme udržet co nejdéle,“ připojuje náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženija.

K osvětové kampani, které dala název složenina dvou anglických slov Moustache (knír) a November (listopad) se v Česku každoročně připojují desítky tisíc mužů i žen od sportovců, umělců, profesních i zájmových organizací přes rodinné podniky, kanceláře až po velké obchodní společnosti. Muži, kterým není lhostejné stále ještě podceňované mužské zdraví, si během třiceti listopadových dní nechávají narůst knír, aby tak vyjádřili podporu nemocným a zároveň zvýšili povědomí o důležitosti prevence ve svém okolí. S osvětovou kampaní je spojen i výběr finančních prostředků, které jsou přes vyhlášená grantová řízení určeny na nákup lékařského vybavení a přístrojů pro onkourologická pracoviště po celém Česku.

„I díky Movemberu a potažmo Nadačnímu fondu Muži proti rakovině se v České republice po letech podařilo spustit plošný screening rakoviny prostaty, po kterém jsme jako lékaři dlouho volali. Do programu časného záchytu karcinomu prostaty se mohou hlásit muži ve věku 50 až 69 let. Jsme rádi, že se nám to podařilo i s ohledem na to, že není příliš zemí na světě, kde podobný program existuje,“ uvádí Roman Zachoval přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a FTN a předseda České urologické společnosti.

„Jsem rád, že se nám pro letošní kampaň podařilo získat podporu britského velvyslance v České republice Matta Fieldse, herce a režiséra Miroslava Krobota i že nás dlouhodobě podporují další osobnosti jako David Matásek, Filip Kaňkovský a další. Část zaměřenou na prevenci rakoviny prostaty jsme se rozhodli vést přes jednoduchou linku ‚Pamatujete?‘ ve které se objeví artefakty, které si vybaví právě muži, kterým je program screeningu rakoviny prostaty určen. Prevenci rakoviny varlat pak komunikujeme přes skutečný osobní pacientský příběh, který se stal i základem našeho programu zdarma pro žáky základních a středních škol. Věřím, že kampaň bude srozumitelná a předem děkuji všem, kteří se letos do Movemberu zapojí a pomohou nám s šířením potřebné osvěty,“ říká Jiří Hofreitr, koordinátor Movemberu a NF MPR.

„Jsem moc rád, že letos mohu podpořit Movember zde v Česku. Movember je pro mě důležitý už dlouhou dobu, je to příležitost zamyslet se nad svým vlastním zdravím a povzbudit ostatní muže, aby udělali totéž,“ popisuje své zapojení do kampaně britský velvyslanec v České republice Matt Field.

Aktivním účastníkem kampaně se může stát každý, kdo se zaregistruje na stránkách ZDE jako jednotlivec, nebo si v rámci své registrace vytvoří tým. Do něj je pak možné pozvat své přátele, kolegy nebo kohokoliv z okolí. Výběr finančních prostředků je otázkou kreativity zapojených účastníků.

Movember je každoroční osvětová akce, jejímž cílem je důrazně upozornit na problematiku mužského zdraví, zejména rakovinu prostaty, varlat a v neposlední řadě i psychické problémy s tím spojené. Muži, kterým není lhostejné mužské zdraví, si během listopadu nechají narůst knír, aby tak vyjádřili podporu nemocným a zvýšili povědomí o důležitosti preventivních prohlídek. Rakovina mužských pohlavních orgánů je strašákem všech mužů. Muži čelí zdravotní krizi, o které se nemluví. Umírají proto zbytečně mladí. Čas a správně zvolená léčba mohou zachránit nejen život, ale také intimní život, sociální kontakt i sebevědomí. Cílem Movemberu je změna pohledu na mužské zdraví a zároveň i získávání potřebných finančních prostředků na léčbu a výzkum. Vybrané finanční prostředky se prostřednictvím mezinárodní organizace Movember Foundation vrací na transparentní konto nadačního fondu Muži proti rakovině.

Nadační fond Muži proti rakovině bojuje již přes deset let s typicky mužskými formami rakoviny, jakými jsou rakovina prostaty a varlat. V tomto boji je nejdůležitější osvěta, prevence a včasný záchyt nemoci. Jeho cílem je měnit pohled na mužské zdraví.

Nadační fond Muži proti rakovině provozuje na svých stránkách zdarma anonymní online poradnu a podílí se na řadě osvětových programů. Je partnerem České urologické společnosti ČLS JEP (Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně), nejvyššího orgánu v oblasti urologie v ČR.

Nadační fond Muži proti rakovině je i dlouholetým partnerem Movember Foundation a organizátorem osvětové kampaně Movember v ČR. Vybrané finanční prostředky jsou určeny na nákup lékařských přístrojů pro onkourologická pracoviště po celé České republice, osvětové programy, studijní stáže i vydávání a distribuci informačních materiálů pro pacienty a jejich rodinné příslušníky.

