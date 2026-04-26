MŠMT: Na podporu nadaných rozdělí ministerstvo přes 13 milionů

Ve výzvě Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2026 uspělo 17 projektů, které si rozdělí celkem 4,3 milionu korun. Mezi podpořené aktivity patří například odborná soustředění před olympiádami a mezinárodními soutěžemi, letní školy, přírodovědná soustředění či podpora celoročních pravidelných aktivit pro nadané. Projekty organizují neziskové organizace, veřejné výzkumné instituce nebo vysoké školy. Cílem je rozvíjet znalosti a dovednosti nadaných žáků nad rámec běžné výuky, a posílit tak jejich zájem především o přírodovědné a technické obory. Z výzvy bude podpořeno bezmála 850 nadaných žáků a 180 lektorů.
Druhá výzva Vzdělávací programy pro rozvoj talentu a nadání v neformálním a zájmovém vzdělávání je určena pro projekty realizované v období červen–listopad 2026, je na ně vyčleněno 9,15 milionu korun. Výzva je určena organizátorům z řad vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, středisek volného času či neziskových organizací. Může se jednat například o odborná soustředění, tematické tábory či přípravu na soutěže nebo letní kempy pro nadané. Výzva je opět zaměřena zejména na přírodovědné a technické obory a oblasti spojené s moderními technologiemi, jako je digitalizace, automatizace nebo robotika.
Obě výzvy společně rozšiřují nabídku zájmového vzdělávání pro nadané a pomáhají mladým lidem naplno rozvinout jejich potenciál.
