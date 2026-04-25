MŠMT: Přijímačky 2026 - důležité termíny a co nyní čeká uchazeče

V následujících týdnech proběhne vyhodnocení testů, náhradní termíny i dokončení školních částí přijímacího řízení. Výsledky prvního kola budou dostupné na veřejné stránce systému DiPSy. Není nutné se přihlašovat, stačí znát registrační číslo. Současně budou výsledky vyvěšeny ve škole, např. na dveřích.
Hodnocení testů řádného termínu přijímaček
Každý testový sešit i záznamový arch je personalizován a opatřen unikátním čárovým kódem uchazeče. Ve škole se testy a související dokumentace skenují do systému, který je rozdělí na jednotlivé části po úlohách pro vyhodnocení. Takových výřezů je cca 5,1 milionu. Celý proces hodnocení je anonymní. Uzavřené úlohy, tedy ty, v nichž uchazeč vybírá z nabízených odpovědí, procházejí elektronickým vyhodnocením a následnou kontrolou. Otevřené úlohy, ve kterých uchazeč zapisuje vlastní odpověď nebo postup, hodnotí dva nezávislí hodnotitelé. Pokud se jejich hodnocení liší, nastupuje další posouzení. Způsoby hodnocení didaktických testů jsou veřejně dostupné na stránkách Cermatu: Způsob hodnocení didaktických testů JPZ ZDE.
Kdy se uchazeči dozvědí výsledky
Výsledky a informaci o přijetí či nepřijetí se uchazeči dozvědí 15. května 2026. Zveřejní je školy a současně budou viditelné také v DiPSy. Tento termín není možné urychlit. Po řádných termínech totiž pokračuje hodnocení testů, probíhají školní části přijímacího řízení a následují i náhradní termíny. Proces přijímacího řízení tedy sepsáním prvního testu zdaleka nekončí.
Náhradní termíny zkoušek
Uchazeče, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit řádného termínu, čekají náhradní termíny školních přijímacích zkoušek a talentových zkoušek v období od 24. dubna do 5. května 2026. Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory, nástavby i víceletá gymnázia jsou stanoveny na 29. a 30. dubna 2026. Stejně jako u řádných termínů budou po zkouškách na webu Cermatu a sociálních sítích zveřejněna testová zadání i vyplněné záznamové archy.
Další důležité termíny
Do 5. května 2026 je možné vzít zpět přihlášku nebo její část (např. jen jeden z oborů) v prvním kole. Dne 6. května budou mít školy i DiPSy k dispozici vyhodnocené záznamové archy. 12. května pak dochází k rozřazení uchazečů algoritmem.
Nejpozději 15. května 2026 školy nahrají kompletní výsledkové listiny do DiPSy a v tento den budou výsledky prvního kola zveřejněny.
Druhé kolo přijímaček. Kde hledat volná místa a od kdy se bude možné hlásit
Neúspěch v prvním kole neznamená konec ani prohru. Přijímací řízení pokračuje druhým kolem a poté podle situace i dalšími koly. Pro uchazeče i rodiče je důležité vědět, že systém nabízí další možnosti a že první výsledek ještě nemusí znamenat, že se uchazeč na střední školu nedostane. Ostatně data Cermatu ukazují, že po dvou kolech bylo v roce 2025 do čtyřletých a kratších oborů přijato 93,8 % uchazečů. To je důležitá a uklidňující zpráva. Má smysl vyčkat na výsledky, sledovat nabídku volných míst a postupovat krok za krokem dál.
Druhé kolo přijímacího řízení je určeno především pro uchazeče, kteří nebyli přijati v prvním kole. V druhém kole uchazeči JPZ nepíšou, přesto do maturitních oborů mohou hlásit, z JPZ pak obdrží nula bodů.
Školy zveřejní kritéria pro druhé kolo mezi 15. a 18. květnem na svých webových stránkách, od 19. května budou kritéria k dispozici v DiPSy.
Přihlášky do druhého kola bude možné podávat od 19. do 25. května 2026, a to elektronicky přes DiPSy nebo na tiskopisu. I ve druhém kole bude možné podat až tři přihlášky do oborů bez talentové zkoušky a až dvě do oborů s talentovou zkouškou. Uchazeči i rodiče tak najdou všechny klíčové informace především na webových stránkách škol a v DiPSy.
Třetí a další kola. Další šance zůstávají otevřené
Pokud se nenaplní kapacity škol ani po druhém kole, mohou ředitelé vyhlásit třetí a další kola přijímacího řízení. Kritéria pro třetí a další kola budou školy zveřejňovat od 24. června 2026 na svých webových stránkách a zároveň budou od téhož data dostupná i v DiPSy. Termíny pro podání přihlášek i případné školní zkoušky si v těchto kolech stanovují samotné školy. Právě proto je důležité po 15. květnu a následně i po 23. červnu průběžně sledovat DiPSy, weby konkrétních škol a v případě potřeby také informace krajských úřadů.
