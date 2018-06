MŠMT letos rozdělilo na sport rekordních 3,7 miliard korun

„V tuto chvíli již nic nebrání tomu, aby ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy konečně ocenilo naše úspěšné olympioniky, a to tak, že za zlatou medaili dáme 2,4 milionu korun, za stříbrnou medaili 1,8 milionu koruna a za medaili bronzovou ta odměna bude 1,2 milionu,“ uvedl ministr Plaga. Původně měli reprezentanti za zlato získat 1,75 milionu korun, za stříbro 875.000 a za bronz 525.000 korun. K navýšení odměn vyplácených přímo jednotlivým sportovcům došlo právě proto, aby pak mohli část těchto peněz rozdělit svému realizačnímu týmu.

Co se týká dosud vyplacených dotací na sport, z celkem 3,7 miliardy je 2,9 mld. určeno na neinvestiční dotace a 800 milionů korun na 106 investičních projektů ve sportu. „Tento objem peněz je třikrát vyšší než minulém roce a dvakrát vyšší než v roce 2016. Do 30. června vyplatíme dalších 600 milionů korun, které budou směřovat jak do oblasti neinvestičních, tak do oblasti investičních dotací,“ sdělil ministr Plaga. Dvacetimilionová investice šla například na rekonstrukci areálu Hraběnka pro biatlon a běh na lyžích v Jilemnici, k realizaci je také připravena přístavba gymnastické haly SK Hradčany.

Transparentnější financování sportu má zajistit program MŮJ KLUB, přes nějž MŠMT posílá peníze přímo jednotlivým klubům a tělovýchovným jednotám. Průměrná výše příspěvku činí více než 200.000 korun, což je zhruba dvakrát více, než kluby dostávaly na začátku programu. „Přestože obce mají vyšší příjmy z loterijních zdrojů, tak nenavyšují prostředky na sport. Na to jsme zareagovali tím, že pro letošek je možné 50 % prostředků v dotačním programu MŮJ KLUB směřovat na provoz a údržbu sportovišť. Alespoň touto formou se snažíme vylepšit mnohdy nedobrou situaci tělovýchovných jednot a malých sportovních klubů,“ vysvětlil ministr.

Od 1. července bude také spuštěn rejstřík sportovních organizací, který má do budoucna přispět k větší transparentnosti a rychlejšímu rozdělování peněz do sportu. V 1. fázi se do rejstříku zapíše 100 zastřešujících sportovních organizací a svazů, následně se do rejstříku propíšou data o sportovcích.

„Jsem rád, že prostředky do sportu rostou a já věřím, že nově nastavené programy, nově nastavené výzvy budou do budoucna zvyšovat důvěru mezi ústředním orgánem, který bude ty dotace spravovat, a sportovním prostředím,“ dodal náměstek sekce pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář. Zároveň připomněl, že MŠMT není pro sportovní prostředí jediným zdrojem, ze kterého mohou sportovní kluby, spolky a jednoty čerpat peníze.

autor: Tisková zpráva