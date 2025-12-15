Koloděje v obležení: Miliardář Janeček chce mezi rodinné domy napasovat svou školu

V pražských Kolodějích to vře. Obyvatelé klidné vilové čtvrti se ocitli tváří v tvář záměru miliardáře Karla Janečka, který si usmyslel, že z obytné vily v Sedloňovské ulici udělá soukromé gymnázium pro sto třicet studentů.
Ano – školu. V rodinné vile. Uprostřed tiché rezidenční zóny, kde i naprostému laikovi je zřejmé, že případný každodenní dopravní nápor není možné zvládnout. Místní lidé i vedení radnice mají jasno: Je to nesmysl, který může ohrozit jejich bezpečí i normální život. „Ucpané to bude až do Loun, v obou směrech!“ varují místní.
Doprava zkolabuje, bezpečnost zmizí. Z náměstíčka, kde si hrají v nově upraveném parku děti, povídají jejich maminky a odpočívají senioři, se stane kolona plná nervózních řidičů a zplodin z výfuků.
Vladimír Mužík (Naděje pro Koloděje), místostarosta městské části, bouchá razantně do stolu: „Ty silnice jsou v dané lokalitě tak úzké, že jakmile tam zastaví pár aut, je konec. Tohle není místo pro školu a ta vila není objektem pro vzdělávání. Tady je všechno špatně.“
A má pravdu. Rezidenční čtvrť bez chodníků, kde si děti hrají venku a senioři chodí pěšky do obchodu, by najednou musela zvládat denní příval aut – rodiče, zaměstnance, dodavatele, taxislužby… Prostě peklo. Ucpanou ulicí, jak varují Mužík i starostka Angela Morávková (Naděje pro Koloděje), by v případě potřeby neprojela ani sanitka, hasiči nebo policie. Jednoduše by nebylo kam uhnout.
K tomu všemu je vila kolaudovaná na bydlení, nikoliv na školu. Chybí naplnění hygienické a požární normy, únikové cesty i základní infrastruktura školního zařízení. Kdokoli jiný by s takovým nápadem narazil hned u prvních dveří úřadu. Ale když jde o miliardáře, najednou se dělají tanečky.
Na listopadové radě hlavního města se totiž odehrálo něco velmi zvláštního. Pirát Zdeněk Hřib, bývalý primátor a zcela tragický radní pro dopravu, silně tlačil na to, aby magistrát dal k projektu souhlasné stanovisko. Ostatní radní tomu nerozuměli, radní Antonín Klecanda (STAN) dokonce navrhoval celý bod stáhnout, protože vila nemá patřičnou kolaudaci – ale Hřib trval na hlasování.
Neuspěl, jenže otázka zůstala viset ve vzduchu: Proč má bývalý pirátský předseda takový zájem na soukromém projektu miliardáře Janečka? A k tomu si nevidí na špičku nosu, protože právě v éře jeho řízení gesce dopravy na magistrátě se Praha proměnila v postapokalyptický film. Třebaže vykládal, jak ho auty přetížená metropole trápí, nezvládl vyřešit okruh nebo záchytná parkoviště, a teď očividně nemá problém poslat do úzkých uliček další stovky aut. Hřib se dal slyšet, že za Janečka nekope, že se s ním dokonce ani neschází, jak ukazuje jeho otevřený elektronický diář. Školy jsou prý potřeba. Proč to ale musí být v soukromé obytné vile, to už nevysvětlil.
Koloděje nabídly řešení. Logické, rozumné. Místostarosta Mužík říká jasně: „Školu chceme. Ale na vhodném místě.“ Městská část navrhuje investorovi rozvojové území, které má kapacitu, prostor, dopravní obslužnost i podporu samosprávy. Ale Janeček zatím trvá na svém a mlčí a zatím dál prosazuje vilu v klidové ulici.
Jestli miliardářovo gymnázium UNIQ zařadí do rejstříku vzdělávacích zařízení rozhodne Ministerstvo školství zhruba na přelomu ledna a února. Pokud úředníci žádost schválí, dostane gymnázium dočasnou zelenou, aby mohlo začít se zápisem. Jestliže ale v září nebude mít všechna potřebná razítka, bude to znamenat jediné – 130 dětí nebude mít kam nastoupit. A to vše jen kvůli velkým ambicím jednoho člověka.
Zoufalí lidé z Prahy 21 se mohou nyní upínat aspoň k tomu, že Janečkův poslední velikášský záměr pohořel na podobné mizerné přípravě, jako to nyní předvádí se soukromým gymplem, kde chce vyučovat filozofii a hru na klavír. Před třemi lety si myslel na prezidentské křeslo, ale jeho tým nezvládl ani pořádně zkontrolovat, jestli má na nezbytné petici dost potřebných podpisů. Neměl a vztekat se přestal, až jeho stížnosti smetl Ústavní soud.
Jinak to ale zatím vypadá, že obyvatelé Kolodějí stojí proti člověku s velkými ambicemi, velkými kontakty a velkými penězi. A bojují jen za jediné: aby jejich domovy zůstaly normálním místem k životu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Výborný