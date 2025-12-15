Ludková (ODS): Černochová čelí na sociálních sítích kritice neprávem

15.12.2025 14:15 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kritice bývalé ministryně obrany Jany Černochové ohledně vyšetřování Skupiny D.

Ludková (ODS): Černochová čelí na sociálních sítích kritice neprávem
Foto: ODS
Popisek: Vladimíra Ludková (ODS)

Bývalá ministryně obrany Jana Černochová čelí na sociálních sítích kritice, že podnítila prošetřování aktivit „Drony Nemesis“ a Skupiny D, která vybírala peníze a za ně měla pořizovat drony pro Ukrajinu, jež se brání ruské agresi.

Na možná rizika a nejasnosti spojené s vývozem dronů a s využíváním diplomatických pasů či zapojením osob z armádního prostředí upozornila Černochová už v únoru. Na rychlé a transparentní vyšetření podezření souvisejících s vývozem dronů tehdy apeloval i prezident Petr Pavel. Potřeba na někoho hartusit vidlemi a zapálenými pochodněmi se však svezla právě na Černochovou.

Zatímco dříve byla terčem kritiky jedné části názorového spektra, po zásahu policie se přidala i druhá strana. Argument je jednoduchý: Nemesis a iniciativa D přece „dělaly dobrou věc“, a proto by bylo vhodné být tolerantní a nad nějakým tím pochybením přimhouřit oči.

Ne, není to tak.

Ráda bych jen připomněla, že Armáda ČR disponuje oprávněními, která mohou zasahovat do svobod garantovaných Ústavou. Disponuje nejen zbraněmi, ale také technickými a lidskými prostředky využitelnými pro zpravodajské aktivity. Z povahy svého poslání má navíc velkou část činnosti krytou zákonným utajením.

Už samotné podezření z neoprávněného vydávání diplomatických pasů, pohybu neautorizovaných osob v aktivitách a prostorech Armády ČR, obchodu s materiálem bez řádných oprávnění a dalších skutečností, které zatím vyplývají z veřejně dostupných zdrojů, je dostatečným důvodem k tomu, aby takové šetření proběhlo.

Ostatně právě proto se v demokratických státech na kontrole armády podílejí civilní politici a civilní vedení.

Na chování ozbrojených složek státu nelze uplatňovat stejná měřítka jako na kohokoli jiného.

Příště by se totiž mohlo stát, že skupina plukovníků využije armádní schopnosti a prostředky například k ovlivňování vnitřního chodu státu — voleb, činnosti politiků, kteří se jim nelíbí, a podobně.

Pokud se prokáže, že podezření, která dnes kolují veřejným prostorem, nebyla pravdivá, poděkujme bývalé ministryni za to, že konspirátorům vezme vítr z plachet a nezůstane jim palivo pro temné spekulace.

Pokud se naopak ukáže, že podezření jsou oprávněná, půjde o jeden z největších přínosů, které Jana Černochová ve své funkci učinila ve prospěch zachování demokracie.

Je mi jasné, že si to teď slíznu i já. Říkat nepopulární věci se nevyplácí, ale tak to cítím a vnímám.

Mgr. Vladimíra Ludková

  • ODS
  • senátorka
