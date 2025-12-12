Chuť whisky z nejstarší evropské palírny oceňuje celý svět
15.12.2025 11:47 | Komerční článek
Počátky whisky sahají do Skotska a Irska, kde ji už ve dvanáctém století vyráběli mniši pro léčebné účely. V Česku se její nejznámější zástupce – whisky Stará myslivecká – vyrábí v Prostějově v Palírně U Zeleného stromu, která se pyšní více než pětisetletou tradicí. Chuť i vůně této whisky vycházejí z původní receptury a odrážejí řemeslnou zručnost generací palírníků.
Whisky Stará myslivecká je v České republice hluboce zakořeněna a má tu své nezastupitelné místo. Výjimečnost čtyřleté whisky Staré myslivecké Bourbon Cask a sedmileté whisky Staré myslivecké Selection spočívá nejen v zisku mnoha zlatých medailí na mezinárodních soutěžích, ale v první řadě v kvalitních surovinách, dlouhé době zrání v dubových sudech a v umění a lásce k řemeslu blend mastera Romana Petruše.
Vanilkové aroma i chuť žitného chleba
Čtyřletá whisky Bourbon Cask s kovově měděnou barvou zraje v malých dubových sudech po americkém bourbonu s názvem hogshead, díky čemuž získává typickou jemnou chuť po vanilce a jemný dřevitý nádech. Ten se mísí s chutí bílého pepře i ostružin a nechává na jazyku výjimečný sladký dozvuk. Whisky s vysokým podílem žita tak poskytuje výjimečnou a pikantní chuť po žitném chlebu. Originální sedmiletá whisky Selection se v prvních čtyřech letech zrání rozvíjí do jemnosti s ovocnými tóny, zatímco další tři roky jí přidávají na plnosti, výraznější chuti vanilky a posečeného žita.
Nová tvář: David Švehlík jako tichý pozorovatel
Stará myslivecká se přirozeně posouvá dál a otevírá novou kapitolu své komunikace směrem k zákazníkům, kde výjimečnost posouvá do klidnější, civilnější podoby. Blíž k současnému gentlemanovi, pro kterého je sklenka dobrého pití přirozenou součástí výjimečných chvil, nikoli pózou. Novou tváří se stává herec David Švehlík, který v kampani ztělesňuje „tichého pozorovatele“ – důstojného, vnitřně hlubokého muže s pevným morálním kompasem. „Hledali jsme tvář, která nebude přehrávat, ale bude žít přirozeně v duchu toho, co značka reprezentuje, tedy s klidnou vnitřní silou, citem pro krásu a respektem k okamžiku. David Švehlík v sobě přesně tuto rovnováhu má. Nový spot proto není o velkých gestech, ale o tichém momentu, který si zapamatujete,“ říká Boris Rajdl, marketingový manažer Palírny U Zeleného stromu.
Něco navíc
Oblibu ve whisky Staré myslivecké měl mimo jiné i herec Jiří Bartoška, který svým nezaměnitelným hlasem namluvil audioknihu „Od kořenů po korunu“. Ta vypráví více než pět století historie Palírny U Zeleného stromu i samotné značky Stará myslivecká. Příběh jedné z nejvýznamnějších českých rodinných firem je součástí limitované edice dárkového balení degustační sady obsahující tři různé typy whisky, která je k dostání v obchodních řetězcích nebo na e-shopech s alkoholem. Vy si jej můžete poslechnout zde. Vychutnejte si tento exkluzivní zážitek!
Dobrý den, nemyslíte, že by tu nebezpečné látky nevznikaly nebo aspoň nebyli tak vyhledávané, kdyby se legalizoval třeba prodej marihuany, jak navrhují Piráti? Podle mě není marihuana horší než třeba alkohol, a legalizace je cesta, jak trh pak do značné míry regulovat a hlídat.
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.