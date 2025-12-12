Ombudsman: Podpis pod Bratislavskou deklarací

Slovenský ombudsman Róbert Dobrovodský včera přivítal v Bratislavě své kolegy z Ázerbájdžánu, Srbska, Gruzie a Česka. Stalo se tak u příležitosti mezinárodního minisummitu ombudsmanů.
Vyvrcholením společného setkání byl podpis Bratislavské deklarace. Ta svým obsahem potvrzuje univerzální hodnotu lidských práv zakotvených v mezinárodních dokumentech a ústavách jednotlivých zemí.
Podepsaní veřejní ochránci práv se mimo jiné společně zavázali chránit lidskou důstojnost a základní práva každého člověka – bez ohledu na původ, sexuální orientaci, vyznání, národnost či sociální postavení. Rovněž potvrdili podporu mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností mezi veřejnými ochránci práv a národními institucemi.
Zvláštní důraz klade dokument na význam veřejných ochránců práv jako tzv. národních preventivních mechanismů (NPM). Jejich hlavní úkol v této roli spočívá v ochraně osob před mučením a jiným nelidským či ponižujícím zacházením.
V závěru summitu obdržel veřejný ochránce práv Stanislav Křeček od Róberta Dobrovodského „Ombudsmanské ďakujem”. Toto ocenění uděluje slovenský ochránce práv lidem, kteří svou činností přispěli k ochraně základních práv a svobod.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva