Ombudsman: Podpis pod Bratislavskou deklarací

14.12.2025 20:16 | Tisková zpráva

Veřejní ochránci práv z pěti různých států, včetně Česka, se v rámci Mezinárodního dne lidských práv setkali v Bratislavě. Svými podpisy zde společně stvrdili závazek chránit principy spravedlnosti a lidskou důstojnost. Zároveň vyjádřili svou připravenost podporovat mezinárodní spolupráci a výměnu zkušeností.

Foto: ochrance.cz
Popisek: Veřejný ochránce práv - logo

Slovenský ombudsman Róbert Dobrovodský včera přivítal v Bratislavě své kolegy z Ázerbájdžánu, Srbska, Gruzie a Česka. Stalo se tak u příležitosti mezinárodního minisummitu ombudsmanů.

Vyvrcholením společného setkání byl podpis Bratislavské deklarace. Ta svým obsahem potvrzuje univerzální hodnotu lidských práv zakotvených v mezinárodních dokumentech a ústavách jednotlivých zemí. 

Podepsaní veřejní ochránci práv se mimo jiné společně zavázali chránit lidskou důstojnost a základní práva každého člověka –  bez ohledu na původ, sexuální orientaci, vyznání, národnost či sociální postavení. Rovněž potvrdili podporu mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností mezi veřejnými ochránci práv a národními institucemi. 

Zvláštní důraz klade dokument na význam veřejných ochránců práv jako tzv. národních preventivních mechanismů (NPM). Jejich hlavní úkol v této roli spočívá v ochraně osob před mučením a jiným nelidským či ponižujícím zacházením.

V závěru summitu obdržel veřejný ochránce práv Stanislav Křeček od Róberta Dobrovodského „Ombudsmanské ďakujem”. Toto ocenění uděluje slovenský ochránce práv lidem, kteří svou činností přispěli k ochraně základních práv a svobod. 

