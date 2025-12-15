Felcman (Zelení): Bojujeme za rozšíření ZUŠ pro liberecké děti

Na stůl, bez potřebných podkladů, předložilo vedení města Liberec zastupitelstvu ke schválení nákup nové budovy pro úředníky. A to zhruba rok a půl poté, co město nakoupilo – mimo jiné pro úředníky – liberecký zámek.
„Předložení záměru na nákup budovy Kooperativy za 44 milionů nebylo ze strany rady města zrovna přesvědčivé. V diskuzi jsme na základě analýzy užitné plochy stávajících městských budov ukázali, že při snaze nakládat s prostory v městských budovách úsporně, žádná další budova pro úředníky už není potřeba,“ vysvětluje zastupitel za Zelené / Liberec otevřený lidem Jindřich Felcman, který se ve své prezentaci opíral o standardizované požadavky na kancelářské plochy stanovené v metodice Ministerstva vnitra.
Město má nyní úředníky v historické radnici, v sousední budově Nového magistrátu a v Liebiegově paláci. Další úředníci sídlí v pronájmu v kancelářské budově S-tower ve vlastnictví společnosti Syner. Ti se budou nyní stěhovat do opravené budovy Uran.
„Je pozitivní, že město opouští pronájem v S-toweru. Horší je, že na to nestačí kapacita draze opraveného Uranu a nakupuje se pro úředníky další budova. Pokud město není schopné řešit svoje potřeby dostatečně úsporně, chtěli jsme nákup další budovy alespoň využít pro lepší využití zámku,“ vysvětluje Felcman.
Budova libereckého zámku by měla být dle původní představy libereckých radních z poloviny využita pro spolek organizující festival animovaného filmu Anifilm, mimo jiné pro stálou expozici tematicky zaměřenou na animovaný film. Druhá polovina měla být využita z části pro přesun úředníků z S-toweru, z části pro základní uměleckou školu.
Anna Kšírová, zastupitelka za Zelené / Liberec otevřený lidem vysvětluje, proč je lepší využít zámek co nejvíce pro ZUŠ: „V Liberci je ohromný převis poptávky rodičů a dětí nad kapacitou liberecké základní umělecké školy. I ve srovnání s jinými krajskými městy v tomto Liberec značně pokulhává. Využití zámku jen pro ZUŠ se nabízí, je možné tam přesunout hlavně výtvarné třídy, v budově Frýdlantská se pak uvolní prostor pro hudební třídy. Výtvarné obory by v zámku navíc mohly s výhodou spolupracovat na aktivitách souvisejících s expozicí animovaného filmu.“
Nakonec byl napříč zastupitelstvem schválen pouze obecnější pokyn tajemníkovi, aby do března 2026 navrhl definitivní rozmístění úředníků města a zaměstnanců městské policie v budovách města, bez nutnosti prodlužovat nájem v budově S-tower. Jindřich Felcman k tomu dodává: „Z diskuze vyplynulo, že do zámku by se opravdu už úředníci stěhovat nemuseli. Závazek na jasnou analýzu využití uměleckých budov tak využijeme pro kontrolu, že se s nimi nakládá úsporně. Za rozšíření ZUŠ pro liberecké děti budeme i dál bojovat.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV