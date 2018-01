MZV: V některých oblastech Egypta může docházet k teroristickým útokům

Mimo výletů organizovaných turistickými kancelářemi zároveň nedoporučujeme jakékoliv individuální cestování po Sinajském poloostrově nebo po egyptském vnitrozemí. MZV také výslovně varuje před jakýmikoliv cestami do severní části Sinajského poloostrova (oblast mezi městy Rafáh, Al-Aríš, Šajch Zuvajd) a k západní hranici s Libyí.

Bezpečnostní situaci v ostatních částech země považuje MZV ČR t. č. za stabilní, v patrnosti je ale třeba vést, že v některých oblastech může docházet k teroristickým útokům zaměřeným převážně proti egyptským bezpečnostním složkám a jejich infrastruktuře. MZV ČR proto doporučuje cestovat do Egypta pouze v odůvodněných případech (obchod, studium). To se netýká cest s turistickými kancelářemi do letovisek při Rudém či Středozemním moři a návštěv významných staroegyptských památek, jejichž bezpečnost je výše zmíněnému incidentu navzdory zajištěna dostatečně, respektive v jeho důsledku již byla posílena. MZV ČR také doporučuje pečlivě zvážit individuální cesty do oblasti velké Káhiry.

V reakci na sebevražedné útoky namířené proti Koptům je v Egyptě od 9. dubna 2017 vyhlášen výjimečný stav. Nařízení o vyhlášení výjimečného stavu dosud nemělo jakýkoliv přímý vliv na fungování egyptských turistických letovisek u Rudého moře. Občanům ČR pobývajícím v Egyptě v rámci organizované turistiky doporučujeme řídit se pokyny cestovních kanceláří a jejich delegátů.

Mezinárodní letiště v Káhiře funguje bez problémů a lze je využívat i pro případné přestupy na navazující lety bez jakýchkoliv omezení. Obdobně funkční jsou i další mezinárodní letiště v hlavních egyptských turistických destinacích jako jsou Hurghada, Marsa Alam, Šarm aš-Šajch, Luxor anebo Asuán.

V celém Egyptě je nadále třeba dbát zvýšené opatrnosti, respektovat pokyny egyptských bezpečnostních složek a zcela se vyhýbat jakýmkoliv veřejným shromážděním, případně demonstracím. Čeští občané cestující do Egypta by měli vést rovněž v patrnosti výročí významných událostí, během kterých může docházet k násilným akcím. Jedná se především o následující data: 25. 1. (výročí počátku protirežimní revoluce v r. 2011), 30. 6. (výročí masových protestů, které vedly k sesazení režimu prezidenta Mursího v r. 2013), 14. 8. (výročí krvavého potlačení protestů na náměstí Rabá Adavíja v r. 2013) a 6. 10. (výroční den zahájení války s Izraelem v r. 1973).

MZV dále upozorňuje na skutečnost, že používání dronů a jiných na dálku řízených bezpilotních letounů je bez explicitního povolení egyptských úřadů považováno za protizákonné. Používání těchto přístrojů se proto doporučujeme zcela vyhnout. Zároveň doporučujeme vyhnout se pořizování fotografických snímků jakýchkoliv policejních, armádních či vládních budov a objektů.

MZV důrazně doporučuje využít registraci v dobrovolné databázi cestovatelů DROZD (ZDE) v kapitole "Cestujeme" a sledovat webové stránky velvyslanectví ČR v Káhiře (ZDE), kapitolu "Víza a konzulární informace". Občané, kteří se ocitnou ve vážném ohrožení, se mohou v mimopracovní dobu obrátit na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Káhiře +20 122 742 7513.

Egyptská strana striktně kontroluje platnost cestovních dokladů, které musí být platné ještě nejméně šest měsíců po předpokládaném datu odjezdu z území Egypta. Některé letecké společnosti nepřijmou cestující na palubu letadla, pokud je platnost pasu kratší třeba jen o několik dní. MZV v této souvislosti upozorňuje, že ČR již nevydává tzv. „pasy blesk“, tj. cestovní doklady bez biometrických údajů a strojově čitelné zóny se zkrácenou dobou platnosti.

Egypt v lednu 2018 po zkušebním provozu pro občany celkem 46 zemí včetně ČR spustil systém krátkodobých elektronických víz do 30 dnů za účelem turistiky a obchodu vyřizovaných on-line přes webový portál ZDE. Doporučená doba pro podání žádosti je nejméně 7 dnů před vstupem na území. E-Víza se udělují v jednovstupové (25 USD) a vícevstupové (60 USD) variantě. Po blíže neurčenou přechodnou dobu bude stávající systém získávání víz na egyptských letištích a diplomatických zastoupeních Egypta v zahraničí fungovat vedle toho nového. Veškeré informace týkající se vstupu a pobytu na území Egypta si před cestou doporučujeme ověřit na příslušném diplomatickém zastoupení EAR.

