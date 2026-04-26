Mašek (ANO): Když nevíš kudy kam, běž si postěžovat do Bruselu

Tak nám všem samozvaný "spasitel demokracie" Vít Rakušan zase jednou předvedl velkolepé divadlo na sociálních sítích. Nafouklý jak páv nám sděluje, jak strašně bojuje za Českou televizi a rozhlas... Jeden jen kroutí hlavou, jestli to myslí vážně, nebo z lidí dělá úplné blbce. Omlouvám se.
„Sešli jsme se s řediteli..." No sláva. Objev století. Politici se sešli s vedením veřejnoprávních médií. To je fakt výkon, hodný fanfár a standing ovation. Tak to jsme rádi, že se vám to po letech povedlo. A to rýpnutí do Babiše? To už je jen taková trapná vsuvka, aby bylo vidět, kdo je tady ten „správný demokrat". Ubohé. Jen nezaznamenal jeho setkání s ředitelem den předem, ale to asi jen opomenul jeho PR tým.
A pak přijde klasika – strašení. Údajný „útok na nezávislost", „ohrožení existence"... Jenže realita? I samotní ředitelé říkají, že nezávislost ohrožena není. Jde o změnu financování! Takže buď někdo lže, nebo si to celé ohýbá, jak se mu to hodí do krámu. A hádejte kdo.
A ta historka s Radou ČT, že bude tvořit program atd...? Prosím vás... to už je fakt k smíchu. To jako vážně má někdo věřit tomu, že se stane z rady nějaký temný orgán, ovládající vysílání? To už je skoro na konspirační blog, ne na seriózní politiku. Tohle není obrana demokracie, to je laciné strašení pro jednodušší publikum.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
A perlička na závěr – Evropská komise. Jasně, když nevíš kudy kam, běž si postěžovat do Bruselu. To Piráti a STAN umí. Je to takový zoufalý tah, že jsem se fakt musel smát nahlas. Tak nejedná ten, kdo sám sebe stylizuje do role státníka, chová se jako ukňouraný student, který běží za učitelkou, když se mu něco nelíbí. Tak držíme v Bruselu palce!
Upřímně? Celé to působí jako nafouklá bublina plná prohlášení, póz s nulovým obsahem. Velký rozruch pro nic. Jinak přeji hodně štěstí v "boji za demokracii", pane Rakušane. A pro ty, co vám za tohle teatrální PR tleskají? Možná by stálo zapojit bez emocí vlastní mozek a nenaskakovat na každou hloupost.
Jen pro informaci, pane Rakušane, důležitá drobnost: Evropská komise:
- neřídí česká média
- neurčuje jejich obsah ani konkrétní model financování
ale:
- hlídá pravidla hry (nezávislost, transparentnost a stabilitu financování)
Ještě jednou: Neurčuje jejich obsah ani konkrétní model financování! A o tom je řeč! O ničem jiném!
Přeji krásný den.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku