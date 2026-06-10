Článek byl převzat z Profilu JUDr. Václav Musílek - Česká párty: Talenty v zacházení s noži nepotřebujeme
Česká párty považuje současnou kampaň Evropské komise „EU jsme my“ včetně hesla „Talenty potřebují otevřenou Evropu“ za neuvěřitelně arogantní, odtrženou od reality a urážlivou vůči českým občanům. Tato kampaň s usměvavými lidmi v modrých mikinách s vlajkou EU je typickým bruselským propagandistickým produktem, který má zakrýt selhání evropských elit. Místo aby se EU zásadně reformovala a přispěla k řešení skutečných problémů, které do značné míry sama způsobila, utrácí peníze daňových poplatníků za plakáty, které nám mají vymývat mozky.
Skutečností je, že EU svou naivní a nekontrolovanou migrační politikou otevřela Evropu především pro masy neasimilovatelných migrantů z kultur, které s evropskými hodnotami nemají nic společného. Do Evropy přišla spousta „talentů“, bohužel především v zacházení s noži. Výsledkem jsou no-go zóny ve Švédsku, Francie hořící každý rok, německé statistiky kriminality a rostoucí pocit nejistoty v ulicích.
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Ještě horší je situace ve Velké Británii, která sice z EU vystoupila, ale politika jejích vlád vede k naprostému civilizačnímu rozkladu země. Případ vraždy Henryho Nowaka nebo nejnovější brutální útok v Belfastu jsou nezpochybnitelným důkazem. To není otevřenost, to je sebevražedná hloupost, které se musíme v naší zemi za každou cenu ubránit.
Stejně pokrytecká jsou hesla o svobodě slova v době, kdy EU prosazuje Digital Services Act a další cenzurní nástroje. Brusel si chce diktovat, co smí být na internetu, které názory jsou „dezinformace“ a koho platformy mají umlčet. Svoboda slova podle EU znamená svobodu souhlasit s bruselským narativem. Kritika migrace, Green Dealu nebo genderové ideologie je okamžitě označena za „hate speech“.
Česká republika nepotřebuje další bruselské kampaně za naše vlastní peníze. Potřebujeme striktní hranice a konec povinných kvót, návrat pravomocí z Bruselu zpět do Prahy, realistickou energetickou politiku místo zelených iluzí a ochranu svobody slova před evropskými cenzory. To je naše politika, to je politika České párty, kterou budeme rozhodně prosazovat. Evropská unie každým svým krokem potvrzuje, že její současná podoba je velkou hrozbou pro svobodu a prosperitu občanů naší země i většiny evropských států.
JUDr. Václav Musílek
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