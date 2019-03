Matchbanker.cz: Nebankovní online půjčky na trhu – fakta a mýty

Nebankovní půjčky mají hned několik výhod. Jsou rychlé, zahrnují minimum formalit a mají obvykle nižší požadavky na klienty. Můžete o ně zažádat online z pohodlí vašeho domova a peníze mít na účtu během několika minut. O nebankovních půjčkách se říkají různé věci, co z toho je ale pravda a co je mýtus?

1. Trh nebankovních půjček je nepřehledný - MÝTUS

Půjček je na trhu opravdu spousta a jejich srovnání může být vyčerpávající a časově náročné. S pomocí Matchbanker můžete ušetřit jak peníze, tak i čas. Matchbanker je internetová platforma pro srovnání online půjček. Nabízí vám přehledný výčet půjček s veškerými údaji jako je úroková sazba, RPSN, podmínky ke schválení či doba vyplacení půjčky. Zároveň vám nabízí přehled jejich kladů a záporů, abyste si mohli vybrat takovou půjčku, jež odpovídá jak vašim finančním možnostem, tak i vašim představám. Na výběr máte z několika různých druhů půjček od velkého množství poskytovatelů, každý si tak najde to svoje.

2. S dluhem Vám nikdo nepůjčí - MÝTUS

I zadlužení lidé mohou zažádat o půjčkou. Je však pravda, že klasické banky registry dlužníků kontrolují, vaše šance na získání půjčky jsou tak nižší. Řešením jsou nebankovní poskytovatelé, kteří mají obvykle méně přísné podmínky a jsou ochotni přijmout rizikové klienty. Toto riziko nesplacení půjčky zpět je zahrnuto ve vyšším úroku, jež půjčka bez registru obvykle má.

3.Úvěr a půjčka je jedno a to samé - MÝTUS

Půjčka se podle nového znění zákona nazývá zápůjčka. V případě zápůjčky předmětem nemusí být peníze, ale jakýkoliv hmotný majetek. Při peněžité zápůjčce lze sjednat úroky, může však být i bez úroková. Smlouvu o zápůjčce můžete ujednat s kýmkoliv v písemné i ústní formě.

Úvěr se však vztahuje pouze na finanční prostředky a úrok musí být sjednán. Úvěr mohou poskytovat pouze banky a finanční instituce, jež se úvěry zabývají.

Spotřebitelský úvěr je úvěr určený pro jednotlivce na nepodnikatelské účely. Je to úvěr na spotřebu, nejčastěji pak na nákup spotřebního zboží, auta, vybavení do domácnosti a podobně.

4. Půjčky mohou být bezúčelové - PRAVDA

Ve srovnání s klasickými bankami, kde obvykle musíte udávat důvod, proč o půjčku žádáte, u nebankovních půjček tomu tak není.

5. Úroková sazba nebankovních půjček je vysoká - MÝTUS

Jedná-li se o první půjčku, můžete ji získat dokonce zcela bez úroků. Poskytovatelé takové půjčky nabízejí, aby nalákali nové zákazníky. Předpokládají, že budete-li spokojeni s první půjčkou, už u nich zůstanete. Vzhledem k tomu, že si můžete vybrat ze širokého množství poskytovatelů, máte vysokou šanci, že najdete půjčku s opravdu výhodnou úrokovou sazbu.

6. Úvěrový trh je plný podvodníků - MÝTUS

V roce 2016 se v České republice zpřísnili zákony a díky tomu klesl počet nebankovních poskytovatelů z několika tisíc na několik set. Každý poskytovatel zároveň musí mít certifikát od ČNB a splněnou finanční zkoušku. Není tak čeho se bát.

7. Čím nižší úroková sazba, tím levnější půjčka - MÝTUS

Úroková sazba není vhodná ke srovnání půjček, jelikož nezahrnuje veškeré poplatky a náklady spojené s půjčkou. Vhodná je RPSN, tedy roční procentní sazba nákladů. Zahrnuje například administrativní poplatky za uzavření smlouvy s poskytovatelem, poplatky za vedení účtu, poplatky za převod peněz a další.

autor: Tisková zpráva