Mezinárodní soutěž už po šestnácté, VLS u toho nebudou chybět

pět u toho budou lesní pedagogové Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (VLS), kteří otestují znalosti stovky žáků a studentů z celé republiky. Kolik semínek je průměrně v jedné smrkové šišce? Nebo čemu se v lese říká kazatelna? I takové otázky zazněly v minulých ročnících soutěže. A jaké budou letos?
„Tak jako každý rok, i letos se budou vztahovat k lesnictví a myslivosti. Jako studijní materiál mohu vřele doporučit publikaci O lese s lesníky, kterou zájemci naleznou na stránkách ypef.cz,“ vysvětlil lesní pedagog VLS z divize Mimoň Jan Kobr.
Vojenské lesy a statky ČR své odborníky a prostory nabídnou už po jedenácté. „Znalosti soutěžících prověřujeme písemně, ale i ústně s názornými ukázkami. Určitě bych účastníkům doporučil pečlivé čtení zadání a klid a rozvahu při odpovědích,“ poradil ze zkušeností Jan Kobr.
Mezinárodní soutěž YPEF je určena pro mladé lidi se zájmem o přírodu. Soutěží se ve tříčlenných týmech a s ohledem na možný postup do mezinárodního kola se očekává, že všichni soutěžící budou ovládat anglický jazyk. Soutěžící jsou rozdělení do dvou věkových kategorií. Mladší se rekrutují z 6. až 9. tříd, starší kategorie je určena středoškolákům.
Nadnárodní evropská soutěž Mladí lidé v evropských lesích (YPEF) vznikla z iniciativy polských lesníků. YPEF si klade za cíl zlepšení povědomí o významu lesů a lesnictví pro rozvoj společnosti. Vojenské lesy a statky ČR jsou partnerem soutěže od roku 2015.
YPEF u VLS
ŠUMAVA, divize Horní Planá, ruzena.hermankova@vls.cz
25. 2. 2026 9:00 neomezeno ŘD Horní Planá, Jiráskova 150, Horní Planá
BRDY, divize Hořovice, lucie.lenghartova@vls.cz
27. 1. 2026 9:00 16 týmů Lesní správa Obecnice, Obecnice 274, 262 21 Obecnice
KARLOVARSKO A CHOMUTOVSKO, divize Karlovy Vary, jirina.cechova@vls.cz
4. 3. 2026 9:00 15 týmů GymSOŠ Podbořany, Kpt. Jaroše 862, Podbořany
11. 3. 2026 9:00 8 týmů Karlovy Vary – Doupovské Hradiště, Lučiny 1, 362 72 Doupovské Hradiště
OLOMOUCKO, divize Lipník n. B., romana.klevarova@vls.cz
18. 3. 2026 8:30 18 týmů mladší ŘD Lipník n. Bečvou, Na Zelince 1147, 751 31 Lipník n. B.
19. 3. 2026 8:30 18 týmů starší ŘD Lipník n. Bečvou, Na Zelince 1147, 751 31 Lipník n. B.
RALSKO, divize Mimoň, jan.kobr@vls.cz
24. 2. 2026 9:00 8 týmů Skelná huť
VYŠKOVSKO A PROSTĚJOVSKO, divize Plumlov, eva.weisgarberova@vls.cz
24. 3. 2026 9:00 15 týmů Střelnice OMS Na Hloučeli Prostějov
25. 3. 2026 9:00 10 týmů Střelnice OMS Na Hloučeli Prostějov
PRAHA, jan.kobr@vls.cz
11. 2. 2026 9:00 8 týmů ŘSP Praha, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
