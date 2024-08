Mindwell: Terapeutické programy založené na KBT jsou účinné při léčbě deprese a úzkosti

„Několik desítek kvalitních studií dospělo k závěru, že KBT je vysoce účinná nejen při řešení?úzkosti a deprese, ale i fobií a nespavosti nebo při snižování prožívaného stresu. Další rozsáhlý výzkum ukázal, že online KBT je stejně účinná až účinnější, než KBT tváří v tvář při snižování závažnosti příznaků deprese.” - Prof. MUDr. Ján Praško, CSc.

Co je to kognitivně-behaviorální terapie?

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je integrativní psychoterapeutický směr, který je rozvíjený na základě vědeckých poznatků a usiluje o hledání ideální psychoterapeutické pomoci pro široké spektrum psychiatrických potíží.

Tento terapeutický směr vznikl kombinací dvou terapeutických přístupů, kognitivní a behaviorální terapie. Kognitivní terapie se zabývá myšlenkovými procesy a tím, jak myšlenky ovlivňují emoce a chování. Behaviorální terapie se zabývá chováním a jeho důsledky. V průběhu terapie pak pacient pod vedením kognitivně behaviorálního terapeuta hledá způsoby, jak se vypořádat se svými škodlivými myšlenkovými vzorci a chováním.

Součástí terapie je také osvojení si technik, jako je práce s myšlenkami neboli kognitivní restrukturalizace, plánování aktivit, expozice – tedy řízené vystavování se nepříjemným podnětům nebo nácviky relaxace.

V dnešní době je ale repertoár psychoterapeutických technik používaných v KBT, jednoho z nejvíc studovaných psychoterapeutických směrů, mnohem rozsáhlejší. KBT je velmi strukturovaná terapie s jasně definovanými postupy, což umožňuje snadné převedení do digitální podoby při zachování účinku pro pacienta.

„Mnoho pacientů nedostává potřebnou léčbu kvůli omezenému přístupu k péči anebo strachu ze stigmatizace. Právě zde online kognitivně-behaviorální terapie může být ideální volbou, jak si pomoci bez dlouhého čekání na termín z pohodlí a soukromí domova.” - Jelena Holomany, CEO a spoluzakladatelka Mindwell

Účinnost kognitivně behaviorální terapie v online prostředí pomocí terapeutických programů

„Online kognitivně-behaviorální terapie má své místo v péči o pacienty s mírnými až středně těžkými symptomy deprese a úzkosti. Tento typ terapie může pomoci překlenout potíže spojené s nedostupností odborné péče. Podle studií a metaanalýz se ukazuje, že tyto programy poskytují kvalitní alternativu pro pacienty s?vhodnou symptomatologií,“ říká MUDr. Kryštof Kantor.

Studie Deara a kolektivu (2015) prokázala, že online KBT programy jsou účinné jak při vedení terapeutem, tak při samostatném řízení klienta, a to při snižování symptomů generalizované úzkostné poruchy (GAD) a dalších komorbidních stavů. Tyto programy nejen zlepšují psychický stav pacientů, ale také představují dostupnou možnost léčby pro širokou veřejnost.

Podle Health Quality Ontario (2019) řízená online KBT nabízí skvělý poměr ceny a kvality a je účinná při snižování příznaků mírné až středně těžké deprese a sociální fobie a může být efektivní i u jiných úzkostných poruch. Mamukashvili-Delau a kolektiv (2022), také uvádí efektivitu řízených online KBT programů pro snižování depresivních příznaků, přičemž poukazují na to, že tyto programy lze použít i ve chvíli, kdy jiný typ terapie není dostupný, nebo možný.

„V mnoha vyspělých zemích, jako je například Velká Británie, Švédsko, Austrálie, Německo, Nizozemsko, Švýcarsko a Spojené státy jsou tyto programy zavedenou součástí zdravotní péče. Jejich účinnost je pečlivě zkoumána a také se hodnotí jejich efektivita vzhledem k relativním nákladům. Díky tomu, že je prokázán jejich význam a přínos pro léčbu určitých duševních poruch, mají tyto programy v řadě zemí své etablované místo i v doporučených postupech léčby.” - MUDr. Kryštof Kantor

Jak terapeutické programy založené na principech kognitivně-behaviorální terapie fungují?

Klienti se připojují k programu přes zabezpečenou online platformu. Programy jsou obvykle strukturované do jednotlivých modulů nebo lekcí, které klienti absolvují vlastním tempem. Každý modul zahrnuje edukaci a interaktivní cvičení, které pomáhají klientům identifikovat a měnit negativní myšlenkové vzorce a chování.

Programem klient postupuje pod vedením vyškoleného terapeuta, který nad rámec vysokoškolského vzdělání podstupuje 5letý KBT výcvik. Komunikace s terapeutem probíhá písemně a asynchronně, což umožňuje flexibilitu a dostupnost terapie kdykoliv a kdekoliv. Terapeut poskytuje pravidelnou písemní zpětnou vazbu na každý modul. Přináší klientům porozumění, soucit a laskavou podporu, což je pro terapii zásadní.

„Online kognitivně-behaviorální terapie (KBT) není zamýšlena jako náhrada osobní terapie, ale jako doplněk k existující péči, který má za cíl zpřístupnit podporu duševního zdraví širšímu okruhu vhodných pacientů. Tato forma terapie se zvláště hodí pro pacienty s mírnějšími nebo středními obtížemi, které lze efektivně řešit online. Pokud se zaměříme na tyto méně závažné případy prostřednictvím online KBT, umožníme osobním terapeutům věnovat více času klientům s komplexnějšími potížemi. Tím se mohou uvolnit kapacity a postupně nastavit nový koncept péče o duševní zdraví, známý jako stepped care model, který je úspěšně zaveden v zahraničí. Tento přístup umožňuje efektivnější využití zdrojů a zajišťuje lepší dostupnost vhodní a kvalitní péče pro všechny pacienty,“ doplňuje Jelena Holomany, CEO a spoluzakladatelka Mindwell.

