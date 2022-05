Ministerstvo dopravy: Interaktivní aplikace připraví budoucí motorkáře na skutečný provoz

reklama

„Vylepšujeme proces výuky i zkoušení v autoškolách a toto je jedna z cest, která tomu pomůže. Evropský a světový trend je zařazovat taková interaktivní videa do výuky, takže jdeme správnou cestou. Je vhodné, aby byla aplikace vnímána jako metodická i vzdělávací pomůcka a aby veřejnost k ní měla přístup,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Aplikace Hazard Pereception prozatím poslouží k výuce, v budoucnu by se podobné interaktivní programy mohly stát i součástí závěrečných zkoušek. Ministerstvo dopravy aplikaci umístí na portál E-testy, kde se žáci autoškol také vzdělávají. Na stránkách resortu bude odlehčená verze pro začínající motorkáře. Na webu projektu Učme se přežít je pak obsáhlejší varianta určená nejenom pro odborníky. Přístupy jsou samozřejmě zdarma. Trend virtuální výuky nastartovala před několika lety Velká Británie a poslední roky se začal rozvíjet i v dalších evropských státech.

Odhalení rizik v provozu

„Je to vlastně hra. Aplikací projede zájemce za virtuálními řídítky motorky a odhaluje riziková místa a nebezpečné chování ostatních účastníků silničního provozu,“ připomíná Roman Budský, dopravní expert Platformy VIZE 0. „Hráč“ sleduje jízdu a ve chvíli, kdy má za to, že je situace riziková, klikne do obrazu. Video se zastaví na pět vteřin a účastník má čas na označení konkrétního nebezpečí.

Po ukončení dané jízdy je možné si trasu projet znovu, tentokrát bez interakce. Program vyznačí rizika a přidá hodnocení, včetně zdůvodnění. „Mezi zastavením videa a označením nebezpečí je krátký časový interval. Je to logické. Dotyčný nemůže v silničním provozu jen tak zastavit a rozhlížet se po nebezpečí. Musí reagovat okamžitě a my musíme vědět, jestli správně označil potenciální riziko,“ upřesňuje dále Budský.

Jedná ze situací v aplikaci vypadá například takto. Motorkář projíždí obytnou zónou. Dodržuje předepsanou rychlost. Všude je plno lidí a musí být stále ve střehu. Sleduje, co se kolem odehrává. Na levé straně silnice jde mladík, který cosi sleduje v telefonu. Po několika ujetých metrech ostře vycouvá do silnice auto, v protisměru se blíží teenager na skateboardu. Motorkář je skoro na konci obytné zóny. Najednou se zpoza paneláku vyřítí směrem do silnice malé dítě, které běží za míčem, aniž by se rozhlédlo. I takovou situaci lze za řídítky motocyklu zažít.

Výuková videa Hazard Perception do aplikace eTesty technicky začlenil státní podnik CENDIS. „Aplikaci jsme upravili a edukační videa rozdělili do dvou sekcí – na nebezpečí v obci a mimo obec. Jsme rádi, že takto pomáháme začínajícím motoristům připravit se co nejlépe na reálný provoz,“ vysvětluje Jan Paroubek, ředitel CENDIS.

Kurzy pro instruktory a komisaře

Nejen virtuální odhalování rizik v interaktivní aplikaci, ale také kurzy Učme se přežít mají přispět k větší bezpečnosti motocyklistů na tuzemských silnicích. Letos Tým silniční bezpečnosti pořádá pro instruktory, učitele autoškol a zkušební komisaře osm kurzů, které nabízejí mimo jiné zdokonalení v praktických dovednostech. Jejich přínosy se promítnou skrze učitele a zkušební komisaře do budoucích generací začínajících motorkářů.

„Ze zkušeností vím, že učitelé autoškol potřebují trénovat, stejně jako se setkávat s novými informacemi a trendy. Důležité je, aby pohled na výuku byl jednotný a zvýšil se standard všech, kteří ukončí autoškolu. Autoškola musí naučit perfektně základům, aby se jezdci mohli věnovat pokročilejším technikám,“ upozorňuje Jiří Novotný, vedoucí instruktor Týmu silniční bezpečnosti a místopředseda Asociace autoškol ČR.

„V kurzech se zaměřujeme i na učitele a instruktory, aby dokázali vše správně vysvětlit a tím pomohli především žákům. Třeba při slalomu je kritériem neshodit kužel, ale důležitější je správné sezení na stroji, protože pak motorku dokáží dobře ovládat,“ podotýká David Pabiška, třináctinásobný účastník Dakarské rallye a instruktor kurzů Učme se přežít.

Část kurzů je diskusní, aby si frekventanti i lektoři vyměnili názory, řekli si, jaká výuka by mohla být efektivnější a sledovat současné poznatky, i vzhledem ke stále se vyvíjející se technice.

