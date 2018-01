Ministerstvo financí: Informace o třetím slosování Účtenkovky

Zájem o Účtenkovku zůstává vysoký. Do třetího kola Účtenkovky se zapojilo celkem 446 890 aktivních hráčů. Ti zaregistrovali rekordních 17,4 mil. účtenek, z nichž do slosování bylo zařazeno 14 861 223. Další rekord padl také v počtu zaregistrovaných účtenek jedním hráčem. Nejaktivnější soutěžící třetího kola jich zaregistroval celkem 1 885.

Porovnání prvních tří slosování:

Zájem o Účtenkovku projevili opět hráči všech věkových kategorií, kteří splnili podmínky herního plánu (lidé ve věku 18+). V prosinci se do Účtenkovky nově registrovalo, respektive zřídilo si hráčský účet 42 545 soutěžících, z nichž nejvíce bylo ve věku 40-45 let. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hráči ve věkovém rozmezí 35 - 40 let. Následující tabulka zachycuje věkové rozložení soutěžících, kteří si v prosinci nově zřídili hráčský účet.

Téměř 73 % účtenek bylo registrováno opět prostřednictvím webového formuláře. Oproti druhému slosování vzrostl počet těchto registrací o více než 480 tisíc účtenek. Z nově registrovaných hráčů si 67 % založilo hráčský účet, který usnadňuje registraci účtenek do slosování a přehledně informuje o stavu účtenek a výhrách.

autor: Tisková zpráva