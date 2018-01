Ministerstvo financí: Účtenkovka má své další výherce

Ministerstvo financí zveřejnilo kompletní výherní listinu třetího slosování Účtenkovky. Z rekordního počtu 14,9 milionu účtenek zařazených do slosování bylo pomocí generátoru náhodných čísel vybráno 21 025 vítězných BKP kódů. Slosování, na jehož průběh dohlíželi dva zástupci rezortu, opět proběhlo zcela v pořádku.

Do třetího kola Účtenkovky se zapojilo téměř 447 tisíc aktivních hráčů. „Jsme velice spokojeni s tím, že zájem o Účtenkovku neopadá a i po třech měsících zůstává vysoký,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. „Od prvního slosování jsme mezi výherce rozdělili už více než 63 tisíc cen. Všem výhercům srdečně gratuluji,“ dodává ministryně financí.

I po tomto slosování mezi výherce poputují peněžité výhry v celkové hodnotě 5 milionů korun a automobil Ford Focus Combi. Výhry do 20 tisíc korun včetně si mohou soutěžící vyzvednout osobně v sídle Sazky již zítra, tedy 16. ledna. Na účet budou výhry hromadně rozesílány 17. ledna a následně 27. ledna a 10. února. Automobil novému majiteli předají osobně zástupci Ministerstva financí.

Připomínáme, že pro výplatu výhry je nutné si zřídit hráčský účet, a to do 30 dnů od informování o výhře. U menších peněžitých výher do 20 tisíc korun včetně si mohou hráči zvolit mezi bezhotovostním převodem a jejím osobním vyzvednutím. U peněžitých výher nad 20 tisíc korun může výplata proběhnout pouze bezhotovostním převodem na základě ověření věku a totožnosti.

Pokud budou výherci hlavních pěti výher souhlasit, budou jim výhry slavnostně předány formou dárkového šeku. Na záznam ze slavnostního předání šeků výhercům historicky prvního slosování Účtenkovky se můžete podívat zde.

Více informací na webu www.uctenkovka.cz.

autor: Tisková zpráva