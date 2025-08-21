Pospíšil (TOP 09): Petice proti koncertu amerického rapera

Je skutečně odporné, že se v Česku dnes najde už zase někdo, který si chce na podpoře nácků dělat byznys. Jsou věci, které jsou prostě za čárou, a plánovaný koncert Keyneho YE Westa v Praze je jednou z nich!
I když někdo může říkat, že se svět změnil, tak já říkám, ano, ale hodnoty zůstávají. A jednou z nich je, že fašouni do našeho hlavního města prostě nepatří. Na tom si trvám a nehodlám z toho ustupovat.
I proto jsem se dnes potkal s Johannou Nejedlovou, Lucií Zachariášovou a Irenou Hůlovou, kterým není lhostejné, co se nyní v Česku děje. Tři ženy, které aktivně bojují proti koncertu Keyneho YE Westa v Praze. Dámy rovněž vytvořily petici, kterou může podepsat každý, komu není lhostejné, kdo v našem městě vystupuje.
Ujistil jsem je o mé plné podpoře, protože i když mi je svoboda nadevše, tak s nimi souhlasím, že člověk, který se otevřeně hlásí k odkazu Hitl*ra a podporuje antisemitismus, nemá v Praze co pohledávat.
Praha, stejně jako celé Česko, musí zůstat věrné odkazu svobody a tolerance.
Petici můžete podepsat ZDE.
JUDr. Jiří Pospíšil
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV