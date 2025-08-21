Pospíšil (TOP 09): Petice proti koncertu amerického rapera

21.08.2025 18:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k petici proti koncertu amerického rapera.

Pospíšil (TOP 09): Petice proti koncertu amerického rapera
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Jiří Pospíšil

Je skutečně odporné, že se v Česku dnes najde už zase někdo, který si chce na podpoře nácků dělat byznys. Jsou věci, které jsou prostě za čárou, a plánovaný koncert Keyneho YE Westa v Praze je jednou z nich!

I když někdo může říkat, že se svět změnil, tak já říkám, ano, ale hodnoty zůstávají. A jednou z nich je, že fašouni do našeho hlavního města prostě nepatří. Na tom si trvám a nehodlám z toho ustupovat.

I proto jsem se dnes potkal s Johannou Nejedlovou, Lucií Zachariášovou a Irenou Hůlovou, kterým není lhostejné, co se nyní v Česku děje. Tři ženy, které aktivně bojují proti koncertu Keyneho YE Westa v Praze. Dámy rovněž vytvořily petici, kterou může podepsat každý, komu není lhostejné, kdo v našem městě vystupuje.

Ujistil jsem je o mé plné podpoře, protože i když mi je svoboda nadevše, tak s nimi souhlasím, že člověk, který se otevřeně hlásí k odkazu Hitl*ra a podporuje antisemitismus, nemá v Praze co pohledávat.

Praha, stejně jako celé Česko, musí zůstat věrné odkazu svobody a tolerance.

Petici můžete podepsat ZDE.

JUDr. Jiří Pospíšil

  • TOP 09
  • nám. primátora HMP
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Pospíšil (TOP 09): Podnikatelé potřebují férové podmínky
Pikora a Pospíšil se shodli. Šlo o Trumpova cla
Právo platí i pro proruského trolla, vzkázal Okamurovi Pospíšil. Přišla odpověď
Pospíšilovi to ujelo. „Vyzradil tajnou taktiku SPOLU“

Zdroje:

https://actionnetwork.org/petitions/praha-neni-misto-pro-oslavu-hitlera-koncert-kanye-westa-ye-v-praze-nechceme?fbclid=IwY2xjawMTJ59leHRuA2FlbQIxMABicmlkETBENEN5QVdjYWJQZWk0dmp3AR6npDFuTTRbkD2D5Y-Z9XzINgcsQpuDwXu_IjWKFajNoHzg50E6HjYmHEkthA_aem_PUubp6OPhyoKwjqNVi6mzw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Pospíšil , TOP 09

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Povede se Pospíšilovi po Anně Netrebko nedopustit koncert i rapera Westa?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz

Vy opravdu věříte tomu, že není jasné, kdo volby vyhraje?

A proč jestli tu nechcete vládu ANO s komunisty nebo třeba s SPD, tak proč není vůle, aby se na vládě s ANO dohodla třeba koalice SPOLU? Vždyť třeba vy jste už ve vládě s ANO byli.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 13 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zálom (Svobodní): Jejich vize občana je vizí dobytka ve chlévě

19:03 Zálom (Svobodní): Jejich vize občana je vizí dobytka ve chlévě

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k socialistické politice v ČR.