Ministerstvo kultury: Aktivity proexportní kanceláře Soundczech za rok 2017

Zastupovala českou hudební scénu na mezinárodním veletrhu Midem v Cannes, představila své aktivity a podpůrné programy na konferenci Czech Music Crossroads při festivalu Colours of Ostrava, podpořila soutěž českých kapel a interpretů Czech Fresh a vyhlásila první výměnný program pro hudební umělce SoundCzech – Connect, během něhož podpořila 9 výměnných přeshraničních koncertů: Janoušek - Wróblewski Quartet, Bára Zmeková, Lake Malawi, J!Scream, Ette Enaka, Rutka Laskier, Places a I Love You Honey Bunny.

Na podzim se SoundCzech úspěšně prezentovala na předních hudebních festivalech a konferencích Reeperbahn v Německu, Waves Vienna v Rakousku, Womex v polských Katovicích, B.U.S.H. v Budapešti nebo pražské Nouvelle Prague. V rámci koncertních setů podpořených SoundCzech se zahraničnímu publiku představili čeští hudebníci Mydy Rabycad, Manon meurt, Aid Kid, Ba:Zel, Ghost of You, Manon meurt, Never Sol, Cold Cold Night, Ponk, Invisible World, Marta Töpferová and Milokraj, Lazer Viking a Acute Dose. Podporu získalo také několik desítek českých profesionálů, kteří se konferencí zúčastnili.

V prosinci využili hudebníci možnost účasti na bezplatných workshopech SoundCzech – Skills, vedených zahraničními odborníky Magdalenou Jensen, Kate Northrop a Andrásem Bozán Bodrogim, během nichž tvořili příběh svého hudebního projektu, zdokonalovali se v tvorbě anglických textů i v práci s kanálem YouTube.

Dramaturgická rada SoundCzech v obsazení Petr Dorůžka, Iva Jonášová, Anna Mašátová, Michal Pařízek, Dušan Svíba, Přemysl Štěpánek, Michal Thomes, David Urban a Stanislav Zima udělila výjimečnou finanční podporu kapelám Please The Trees, Noisy Pots, Klara and The Pop, Hlaskontrabas, Tomáš Liška & Invisible World, Ponk, projektu Sonority a vzdělávací části hudebního kolokvia v Náměšti nad Oslavou.

Vzdělání SoundCzech také podpořila finančním příspěvkem významným českým hudebním showcase festivalúm a konferencím Czech Music Crossroads, Nouvelle Prague a Czeching.

V lednu tohoto roku míří SoundCzech na prestižní festivaly Eurosonic Noorderslag v Nizozemí a Ment v Lublani, kde podpoří prezentaci projektů Never Sol, Zagami Jericho, HRTL a Manon meurt.

Bližší informace o aktivitách SoundCzech a aktuálních výzvách naleznete na webu ZDE nebo facebooku (ZDE).

autor: Tisková zpráva