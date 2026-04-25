Ministerstvo kultury se při rozhodování neřídí ideologií ani sympatiemi

25.04.2026 16:13 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Podporujeme pluralitu názorů a pestrost kultury. I proto dotace od Ministerstva kultury ČR získávají všichni, kteří splní podmínky, tedy i naši nejzavilejší kritici, kteří nás nálepkují jako populisty nebo fašisty.

Veřejná debata v demokratické společnosti stojí na střetu různých názorů. Můžeme souhlasit nebo nesouhlasit, ale nálepkování části politického spektra věcné diskusi nepomáhá a spíše prohlubuje napětí. Naopak jde o typický příklad vyprazdňování obsahu, který vede k oslabování demokratické společnosti a narušování evropských hodnot. Ministerstvo kultury České republiky se při rozhodování neřídí ideologií ani sympatiemi, ale důsledně odborným posouzením a pravidly programu.

Rozhodnutí o udělení dotací včetně podpory brněnského festivalu Serial Killer to potvrzuje. Navzdory mediálnímu i politickému kontextu byl dodržen standardní postup. Letos festival žádal o 3 000 000 Kč. Odborná komise navrhla podporu v rekordní výši 50 % (1 500 000 Kč) a ministerstvo tento návrh plně respektovalo.

V roce 2025 činil požadavek rovněž 3 000 000 Kč. Komise doporučila 40 % (1 200 000 Kč), které byly následně navýšeny v průběhu roku o dalších 900 000 Kč. V roce 2024 festival žádal o 2 500 000 Kč. Podpora činila 48 % (1 200 000 Kč) a byla rovněž navýšena později o dalších 900 000 Kč.

Fakta jsou jasná. Podpora projektu se dlouhodobě drží v běžných parametrech a i letošní příspěvek odpovídá doporučení odborné komise.

Je poněkud paradoxní, že část kulturního prostředí, která čerpá veřejné prostředky, zároveň plošně zpochybňuje legitimitu institucí, které je spravují. Považujeme toto jednání za politováníhodné, protože vytváří dojem, že skutečné důvody pro kritiku jsou jiné než ty deklarované.

Ministerstvo bude i nadále podporovat kulturní projekty napříč názorovým spektrem.

Psali jsme:

Ministerstvo kultury: Dotace rozdělujeme spravedlivě, ne podle tlaku
Ministerstvo kultury oznámilo jmenování nových náměstků ministra
Ministerstvo kultury představuje Státní kulturní politiku 2026–2030+
Ministerstvo kultury: O zápis do registru umělců je zájem

Článek obsahuje štítky

dotace , kultura , MK , TZ

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Benešovy dekrety

Jak jste přišel na to, že se prezident Pavel snaží prolomit Benešovy dekrety? Co vím, tak u nás nikdo pro prolomení není, ani prezident ne.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

Ministerstvo kultury se při rozhodování neřídí ideologií ani sympatiemi

16:13 Ministerstvo kultury se při rozhodování neřídí ideologií ani sympatiemi

Podporujeme pluralitu názorů a pestrost kultury. I proto dotace od Ministerstva kultury ČR získávají…