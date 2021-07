Ministerstvo vnitra: Nové občanky s biometrickými údaji začnou úřady vydávat již od srpna

reklama

Nové občanské průkazy budou obsahovat biometrické údaje, konkrétně zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů. „Průkaz totožnosti teď bude zabezpečenější a budeme s ním moci stále cestovat po Evropě bez nutnosti mít u sebe pas. S tím bohužel souvisí i nutná odstávka systému pro vydávání občanek a pasů. Prosím občany, aby si zkontrolovali platnost svých dokladů a vyhnuli se, například v souvislosti s odjezdem na dovolenou, nepříjemnostem,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Povinnost zavedení biometrických údajů do občanského průkazu vychází z evropského nařízení. Cílem je zvýšení bezpečnosti a zjednodušení výkonu práva na volný pohyb občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Pokud by biometrické údaje nebyly do občanských průkazů zavedeny, byly by tyto průkazy použitelné pouze na území Česka a nebylo by na nově vydávané doklady možné cestovat do zahraničí. Nařízení počítá také s postupnou obměnou. Dosud platné občanky budou platit do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. Více ZDE.

Odstávka systému

V souvislosti s vydáváním nových občanek musí dojít k úpravám programu pro vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Proto byla naplánována nezbytná odstávka systému. Ta se uskuteční o víkendu a ve dnech, kdy mají vydávající úřady kratší úřední hodiny. Žádost o vydání občanského průkazu a pasu nelze podat v době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021. Občanský průkaz i pas nebude možné převzít od 30. července 2021 do 1. srpna 2021. V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat pouze o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc.

