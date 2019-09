Ministerstvo vnitra: Soudy a policie by si měly předávat dokumenty elektronicky

Na Ministerstvu vnitra se včera uskutečnilo další jednání pracovní skupiny ke snížení administrativní zátěže v trestním řízení. Zástupci Ministerstva vnitra, Policie ČR, Ministerstva spravedlnosti a Nejvyššího státního zastupitelství tentokrát řešili možnost přístupu soudců do elektronického trestního spisu. Tím by mělo dojít ke zrychlení a zjednodušení celého trestního řízení a odbourání přebytečné administrativy.

Pracovní skupina se domluvila na vytipování soudů ve Středočeském kraji, kde by v rámci trestního řízení docházelo k předávání dokumentů elektronicky. Do systému, který nyní využívá policie a státní zástupci, by tedy mohli nově vstupovat i soudci. To zásadním způsobem urychlí sdílení informací a zároveň zjednoduší práci policie.

"Policisté jsou často doslova zavaleni papírováním. To se musí změnit, aby mohli být více v ulicích," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že klíčovým prostředkem bude postupná digitalizace celého trestního řízení. Podle něj by také policisté, státní zástupci i soudci by měli více využívat možnosti, které už právní řád zná, jako je například videokonference.

Pracovní skupinu pro snížení administrativní zátěže policistů zřídil ministr vnitra na jaře tohoto roku s cílem zjednodušení policejní práce. V pracovní skupině jsou kromě odborníků Ministerstva vnitra také zástupci Policie ČR, Ministerstva spravedlnosti a Nejvyššího státního zastupitelství. Skupina mj. navazuje na činnost předchozí skupiny START a rozpracovává její doporučení, která v minulosti mapovala administrativní zátěž na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy.

Psali jsme: Ministr Hamáček: Pošty v malých obcích rušit nebudeme Ministr Hamáček: Platy příslušníků bezpečnostních sborů se zvýší o 1500 korun Ministr Hamáček: Schválením zákona, rušícím prvních 800 nesmyslných zákonů a vyhlášek, nekončíme Ministerstvo vnitra připravilo změny zbraňové legislativy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva