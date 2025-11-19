Děláme to kvůli dotacím z EU. Přiznání z ODS na ČT

Do konce týdne mají strany budoucí vládní koalice předložit Andreji Babišovi návrhy na ministry. Šéf hnutí ANO je následně odnese na Pražský hrad prezidentovi, který však před jmenováním premiéra požaduje jasné veřejné prohlášení, jak se Andrej Babiš zbaví možného střetu zájmů. A stejné vysvětlení chtějí slyšet i budoucí opoziční poslanci – dokonce kvůli tomu svolali mimořádnou schůzi Sněmovny.
Na otázku, proč se mimořádná schůze koná právě teď, když rozhodnutí o jmenování premiéra leží výhradně na prezidentovi, Karel Haas odmítl, že by Poslanecká sněmovna měla mlčet. „Nesouhlasil bych s tím, že Sněmovna do toho nemá co mluvit. Samozřejmě neovlivňuje jmenování prezidenta,“ uvedl místopředseda výboru. „Zatím Andrej Babiš prezidentovi nehověl. Mluvím za ODS, ale troufám si říct, že podobná odpověď by přišla od ostatních opozičních kolegů,“ řekl Haas v pořadu Interview ČT24.
Babiš musí dát veřejný závazek ještě před jmenováním
Místopředseda ústavně-právního výboru zdůraznil, že svolání schůze souvisí i s odpovědností vůči státu. „Za prvé opravdu ctíme výsledek voleb, ale za druhé ta otázka potenciálního střetu zájmů je tak zásadní ne pro osobu Andreje Babiše, ale pro Českou republiku,“ upozornil.
Podle Haase má jít hlavně o ochranu veřejných financí a vztahů s EU. „Potenciální střet s Evropskou unií, potenciální zastavení dotací z Evropské unie do České republiky. Opravdu pak v miliardových hodnotách. Není to marginální téma, proto ta veřejná debata,“ doplnil.
„Věřím, že Andrej Babiš bude premiérem České republiky. Celý měsíc od voleb nechtěl sdělit stěžejní informaci, jak s tím potenciálním střetem zájmů, který opravdu má fatální dopady nejen na něj osobně, ale na Českou republiku, naloží. Z tohoto důvodu mi připadá, že ten požadavek opozice na svolání mimořádné schůze byl legitimní,“ vysvětloval místopředseda výboru legitimitu mimořádné schůze.
Podle Haase nejde o formalitu, ale o politickou odpovědnost. „Kdyby to proběhlo ideálně, kdyby skutečně byl otevřen program té schůze, tak my jsme chtěli na půdě Sněmovny od vítěze voleb, od koalicí navrženého kandidáta na premiéra slyšet: ‚Já vyřeším ten potenciální střet zájmů tímto způsobem.‘ Nechceme, aby to v tom okamžiku příštího čtvrtka měl zrealizované a podepsané, ale aby tady opravdu veřejně zaznělo, a bylo to tím pádem pod nějakou veřejnou politickou kontrolou. Je to nějaký veřejný závazek osoby, která plánuje být premiérem této země,“ zdůraznil.
Na otázku, zda mimořádná schůze nakonec neskončí jen politickými projevy „proti Babišovi“ bez konkrétní debaty, Karel Haas jasně odmítl, že by šlo o podobný princip jako v minulém volebním období. Sám by prý na schůzi rád shrnul české a evropské právo, které se střetu zájmů týká. „Odpovím za sebe. Já jsem opravdu neplánoval na té mimořádné schůzi – a ona skončí tak, že se my, řadoví poslanci, k tomu slovu nedostaneme – jet žádného laciného Antibabiše. „Ode mě jako od právníka jsem plánoval shrnout českou a evropskou úpravu střetu zájmů, shrnout judikaturu ke střetu zájmů a zeptat se kolegy poslance Andreje Babiše, budoucího premiéra, jak ten střet zájmů věcně meritorně vyřeší,“ dodal Karel Haas.
Opozice nic nezametá, chce rychlé a čisté předání vlády
K výroku prvního místopředsedy hnutí Karla Havlíčka, že budoucí opozice svolává schůze jen proto, aby „odvedla pozornost od rozpočtu“, Haas zdůraznil, že cílem opozice není žádné zdržování, ale naopak transparentní vyřešení dvou klíčových věcí, bez nichž nemůže dojít ke korektnímu předání moci. „Opravdu chceme, aby předání vlády proběhlo co nejrychleji a nejhladčeji, jakmile si nová vládní koalice splní všechny domácí úkoly, které pro ústavní vlády jsou. Podle mě jsou dva – střet zájmů budoucího premiéra a některé personálie. Popírám to, že bychom chtěli cokoliv zametat,“ uvedl.
„Jakmile budou tyto úkoly splněny, podle mě i pan prezident se veřejně jednoznačně vyjadřuje, že pak nebude nějak oddalovat jmenování premiéra a na jeho návrh jmenování nové vlády,“ řekl Haas.
Podmínka prezidenta Petra Pavla, aby šéf ANO Andrej Babiš sdělil před jmenováním premiérem, jak vyřeší svůj střet zájmů, podle prvního místopředsedy hnutí Karla Havlíčka nevyplývá ze zákona. Podle Haase prezident postupuje v souladu s ústavou: „V tuto chvilku, bavíme se 19. listopadu – měsíc a půl po volbách – mi připadá, že prezident postupuje ústavně naprosto v pořádku,“ podotkl právník.
Haas zároveň připomněl, že v krajním případě by Andrej Babiš mohl podat k Ústavnímu soudu tzv. kompetenční žalobu – tedy právní krok, kterým by budoucí premiér napadl postup prezidenta, pokud by hlava státu odmítla splnit svoji ústavní povinnost a vítěze voleb jmenovat. „Od té doby by pak situace byla na jisto postavena,“ uvedl Haas s tím, že by šlo o zcela bezprecedentní situaci, protože Česká republika ještě nikdy nezažila spor, v němž by Ústavní soud musel rozhodovat, zda prezident překročil vlastní pravomoci při jmenování premiéra.
autor: Natálie Brožovská