Pořád to nemusí být dno. Rozčarování z Trumpova plánu

Na sociální síti X upozornil jeden z diskutujících na údajný nový mírový plán, který podle serveru Financial Times připravují američtí a ruští představitelé. Ve svém příspěvku někdejší ministr školství a financí Ivan Pilip upozornil na podmínky, jež mají být součástí návrhu. „Současná americká administrativa našla další nové dno. Ačkoli jsem to považoval za nemožné,“ napsal.
V příspěvku následně vyjmenoval body, které se podle jeho slov objevují v zahraničních médiích: „Redukce UAF na polovinu, odevzdání Donbasu, rezignace Zelenského, povinná ruština na UA a odevzdání zbraní dalekého doletu Rusku.“
Na dotaz, co si o tom myslí, Ivan Pilip naznačil, že situace může mít ještě hlubší politické dopady, než jak je popisuje diskutující. „To pořád nemusí být dno…“
Zahraniční média v uplynulých hodinách přinesla shodná tvrzení o tom, že američtí a ruští představitelé potichu připravili nový plán na ukončení války na Ukrajině, který by vyžadoval, aby se Kyjev vzdal území a výrazně omezil velikost své armády.
Uniklé zprávy se objevily v době, kdy Rusko zahájilo rozsáhlý útok na západní Ukrajině, jehož cílem bylo několik vícepodlažních budov ve městě Ternopil, ruské útoky dronů a raket zabily nejméně 25 lidí.
Návrh plánu, který údajně vypracoval zvláštní vyslanec Spojených států amerických pro Blízký východ Steve Witkoff a kremelský poradce Kirill Dmitrijev, by Ukrajině vnutil drakonická opatření, která by Rusku dala bezprecedentní kontrolu nad vojenskou a politickou suverenitou země, a v Kyjevě by byl pravděpodobně vnímán jako kapitulace. Není však jasné, zda Trumpova administrativa tento plán formálně podpořila.
Financial Times a agentura Reuters uvedly, že návrh by vyžadoval, aby se Ukrajina vzdala území, které kontroluje na východě země, a snížila velikost své armády na polovinu – což jsou podmínky, které prezident Volodymyr Zelenskyj v minulosti označil za nepřijatelné. Mezi další body patří omezení americké vojenské pomoci i omezení typů výzbroje, kterou může ukrajinská armáda používat.
Ruské zdroje také CNN potvrdily, že mezi americkými a ruskými představiteli včetně Witkoffa probíhají kontakty na vysoké úrovni. Jednání se tento týden zrychlila, protože administrativa má pocit, že Kreml signalizoval obnovenou otevřenost dohodě, dodal zdroj.
Daniel Driscoll, tajemník amerického ministerstva obrany a přímý podřízený ministra obrany, dnes ráno dorazil na Ukrajinu „na zjišťovací misi, aby se setkal s ukrajinskými představiteli a prodiskutoval úsilí o ukončení války,“ uvedl ve svém prohlášení mluvčí armády plukovník Dave Butler.
Mise, která proběhla na pokyn prezidenta, byla součástí snahy Bílého domu o oživení mírových rozhovorů, uvedl nezávislý zdroj, který je americkým úředníkem.
Driscoll měl s prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími vysokými ukrajinskými představiteli prodiskutovat podmínky na bojišti a potřeby zbraní a také začínající mírové úsilí, uvedl úředník. O cestě americké delegace do Kyjeva jako první informoval deník Wall Street Journal.
autor: Natálie Brožovská