Mašek (ANO): Když je příležitost, rozjede se mediální cirkus naplno

19.11.2025 20:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k mimořádné schůzi sněmovny k Babišovu údajnému střetu zájmů

Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Chystá se mimořádná schůze. Tentokrát si představitelé čerstvé opozice vzali do hlavy, že budou „řešit“ střet zájmů Andreje Babiše. Ano, ten střet zájmů, který v tuto chvíli prostě neexistuje. Nula. Nic! Vznikne až ve chvíli, kdy ho prezident skutečně jmenuje předsedou vlády.

Jenže koho dnes zajímá realita, fakta nebo právní rámec? Hlavně že se může řvát, moralizovat a tvářit se jako spasitel národa. Poslanci si do toho ovšem nenechají kecat. Proč by taky? Když je příležitost rozjet mediální cirkus, rozjede se naplno.

Všechny nové poslankyně se do rozpravy přihlásí jedna přes druhou, aby mohly dlouhé hodiny opakovat do mikrofonu, že „Babiš je zlo“. Některé dámy budou kázat s takovým zápalem, že kdyby měly v ruce pochodeň, člověk by se skoro bál, že začnou zapalovat lavice.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
A do toho samozřejmě přiskočí Zdeněk Hřib, odhodlaný předvést svou pracovitost. Předloží pár nehlasovatelných návrhů… Ale čert to vem, hlavně aby vypadal, že maká jak šroub. Divadýlko pro jeho voliče.

A do téhle kulhavé estrády se přidají i všichni veteráni z minulé koalice. Ti, kteří očividně stále nejsou schopni rozdýchat volební porážku. Ta ještě bolí a oni se z ní potřebují nějak vykřičet. Veřejná skupinová terapie: Všichni se sejdou, všichni si pobrečí, zanadávají, zafňukají a večer budou mít pocit, že pro stát něco udělali. Když je možnost exhibovat, proč si nezacvičit ego, že?

A aby toho nebylo málo, hrozí, že prezident začne svou vlastní sólo jízdu. A to se máme opravdu na co těšit. Jeden by si myslel, že nový prezident bude mít trochu soudnosti, odstup a důstojnost. Ale kdepak. Vypadá to, že pokušení mít všechno pod palcem je prostě příliš velké. Moc je krásná milenka. A když se rozjede, můžeme se připravit na další sérii politických výstupů. A přitom se pořád zaklíná tím, že nechce být jako Miloš. Jasně.

Zatím nám tu jede vláda v demisi. Vládne dál, jako kdyby se nechumelilo. Papírově má být v omezeném režimu, prakticky se děje totéž co před volbami. Jenže ten jejich rozpočet… To je kapitola sama pro sebe. Rozpočet je děravý jak stará síťka na brambory, ale oni budou dál předstírat, že to nějak „spraví“.

A jestli tohle politické představení skončí jen další trapnou ukázkou toho, jak si tu parta mocichtivých lidí hraje na státníky, zatímco ve skutečnosti jen prskají jeden na druhého… tak se vlastně nic nového nedozvíme.

autor: PV

