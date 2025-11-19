Zeman: Pavlovi sponzoři by museli sáhnout do kapsy. Až pro 400 milionů

19.11.2025 19:30 | Rozhovor

Petr Pavel se snaží udržet Fialovu vládu v demisi u moci co nejdéle a teoreticky to může dělat celé čtyři roky do dalších voleb. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz to říká bývalý prezident republiky Miloš Zeman, který se po návratu z nemocnice plně uzdravil a opět začal úřadovat ve své pražské kanceláři. Zeman též komentuje možné páky, které Andrej Babiš a celá jeho vznikající koalice na současného prezident mají.

Zeman: Pavlovi sponzoři by museli sáhnout do kapsy. Až pro 400 milionů
Foto: XTV
Popisek: Miloš Zeman

Pane prezidente, co říkáte na vývoj ohledně vzniku nové vlády? Volby byly už před měsícem a půl, budoucí možná trojkoalice je dohodnuta, má programové prohlášení, ale Andrej Babiš stále není prezidentem Pavlem jmenován premiérem.

Petr Pavel se snaží zachovat Fialovu vládu co nejdéle. Umožňuje to děravá ústava, která nestanoví lhůty tam, kde by je stanovovat měla. Vláda v demisi nemá lhůtu, jak dlouho může působit. Ve skutečnosti by to mělo být tak, že by ústava stanovila nějakou lhůtu a po ní by prezident měl povinnost jmenovat premiéra. Mohl by si ho samozřejmě vybrat, ale musel by nějakého jmenovat. Toto Petr Pavel ví, a proto se snaží zachovat co nejdéle Fialovu vládu. 

Pokud jde o požadavek na Andreje Babiše, aby před jmenováním zveřejnil, jak vyřeší svůj konflikt zájmů, to je rovněž protizákonný postup a požadavek, a to z důvodu, že sám zákon o konfliktu zájmů říká, že člen vlády musí svůj majetkový konflikt zájmů vyřešit do třiceti dnů po svém jmenování do funkce, nikoli předem. Čili v obou případech prezident postupuje protiústavně, respektive protizákonně. 

Pokud říkáte, že Petr Pavel udržuje vládu v demisi, pro což není žádná lhůta, znamená to, že ji může v demisi udržovat, jak dlouho chce?

Ne, může ji udržovat čtyři roky.

V případě, že by vás představitelé připravené vládní trojkoalice požádali o radu, jak postupovat vůči prezidentu Pavlovi, co byste jim poradil? Jinak řečeno, mají na prezidenta reálné páky?

Můj názor je, že jedno z možných řešení, ale podotýkám, že nejsem právník, by mohlo být v převodu Babišovy firmy do tzv. slepých fondů, což je poněkud ostřejší verze svěřenských fondů, kdy vlastník má ke svému majetku poněkud omezenější přístup.

Andrej Babiš ale říká, že takové kroky nepodnikne předem, protože by se nakrásně mohlo stát, že se de facto zbaví svých firem, ale Pavel ho nakonec stejně nejmenuje…

To je sice pravda, ale na druhé straně Babiš sám řekl, že to oznámí „těsně před“ jmenováním premiérem.

To by ale svým způsobem stejně znamenalo vyhovět prezidentovým požadavkům. Má možná budoucí vláda skutečnou páku, jak prosadit svou vůli a docílit Babišova jmenování premiérem?

Souhlasím s tím, že jde o komplikovanou situaci. Andrej Babiš má proti tomu k dispozici 108 hlasů v Poslanecké sněmovně. Nemá ale většinu v Senátu. Ústavní žalobu na prezidenta musejí podat obě komory současně. V mém případě Senát schválil podání ústavní žaloby na mě, ale Poslanecká sněmovna odmítla. Podotýkám, že to bylo za Fialovy vlády. Tady je to opačně, což na věci nic nemění. Cesta ústavní žaloby je v tomto případě slepá. 

Nehledě na to, že když by k Ústavnímu soudu dorazila, ten je složen z lidí nominovaných Petrem Pavlem. Sněmovna svým usnesením může na druhé straně vyzvat prezidenta, aby konal v souladu s ústavou. Nelze vyloučit ani to, že jak umožňuje Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavy, že by se dalo přistoupit k občanské neposlušnosti.

Co hradní rozpočet? V kuloárech se začalo opatrně mluvit o tom, že by sněmovní většina mohla při schvalování státního rozpočtu na příští rok zkusit tuhle taktiku a hrozit Hradu vyhladověním s tím, že mu výrazně oseká přidělené peníze…

Je to něco podobného, co jsem navrhoval Tomiu Okamurovi ve věci zrušení Senátu. Říkal jsem mu, že tohoto cíle lze dosáhnout vyhladověním Senátu, tedy tím, že mu do výdajů bude v rozpočtu dána nula. Jenomže je rozdíl v postupu vůči Senátu a prezidentské kanceláři. Zatímco Senát nás stojí asi miliardu korun ročně, prezidentská kancelář zhruba 300–400 milionů. Kdyby k tomu došlo, Pavlovi sponzoři by museli sehnat 300–400 milionů, aby chod prezidentské kanceláře udrželi. 

Tedy by to zafungovat mohlo.

Jistě, jen by to poněkud zatížilo kapsu Pavlových sponzorů.

Jak se stavíte k úvahám, že by Andrej Babiš nakonec ustoupil a místo sebe na premiéra navrh Karla Havlíčka?

Mám Karla Havlíčka rád a bude výborný ministr průmyslu. Jak znám Andreje Babiše, silně pochybuji o tom, že by se vzdal funkce premiéra. Jediná možnost by byla, že by to Karel Havlíček přijal, byl by premiérem jmenován a poté by zase odstoupil a umožnil, aby pomocí předsedy Poslanecké sněmovny byl nakonec premiérem jmenován Andrej Babiš.

S jakými pocity sledujete celou veřejnou či mediální debatu kolem postupu prezidenta Pavla? Jak jste sám řekl, zachází za hranu ústavy, jde dál než dříve vy, ale ti samí lidé, kteří kritizovali vaše kroky, dnes za totéž a mnohem víc Petra Pavla chválí a tleskají mu.

To je velmi správná otázka. Sám jsem například nikdy nezasahoval do programového prohlášení, protože to je věc vlády, která ho navrhuje, a Poslanecké sněmovny. Zasahoval jsem do jmenování ministrů, protože prezident ministry jmenuje, a nese za ně tedy odpovědnost. V tom je rozdíl. Pavel je daleko aktivističtější prezident, než jsem byl já. 

A že se média chovají poníženým a patolízalským způsobem? Je to vlastnost většiny českých novinářů. Myslím si, že teď se u lidí, jako jsou Jindřich Šídlo, Petr Honzejk a další, projevuje jisté zoufalství nad porážkou Petra Fialy ve volbách. A zoufalí lidé dělají zoufalé činy.

Ing. Miloš Zeman

  • BPP
  • První přímo zvolený prezident ČR
Ing. Miloš Zeman

Padají komentáře, že prezidentův postup je pokusem o ignorování výsledků sněmovních voleb nebo snahou tyto výsledky voleb zvrátit. Co váš pohled na to?

Je to pravdivé obojí. Ve skutečnosti to také znamená snahu prodloužit Fialovu vládu v demisi co nejdéle. To jsem už řekl a teď to podtrhuji.

Na konec opusťme politiku. Zúčastnil jste se těsně po propuštění z nemocnice pohřbu pana kardinála Dominika Duky, kterého jste měl velmi rád, a vím, že jste si těsně před jeho odchodem plánovali tradiční předvánoční setkání. Co vás ze vzpomínkových promluv na jeho pohřbu zaujalo? A koho jsme odchodem otce Dominika jako národ ztratili?

Václav Klaus řekl krásnou větu. Všichni jsme pozůstalí po Dominiku Dukovi. To znamená, že už nemáme dalšího otce. Otec Dominik odešel ke svému Pánu.

Psali jsme:

Umlčený Vidlák má podezření, co chystají lidé kolem Pavla
„Tady nejsme armáda.“ Pavel narazil u právníků za zdržování nové vlády
Nová koalice by mohla vyzvat občany, ať si to přijedou vyřídit s Petrem Pavlem
Střet zájmů? Babiš mlčí před jmenováním. A padlo také proč

Článek obsahuje štítky

Babiš , Duka , Havlíček , Hrad , Klaus , Pavel , Ústava , Zeman , ANO

autor: Radim Panenka

