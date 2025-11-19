Úřad vlády: Vláda v demisi schválila vyšší úrok z prodlení u neplaceného výživného

Schválila také nařízení, kterým stanovila území, na nichž nelze vymezovat tzv. akcelerační oblast pro zrychlenou výstavbu solárních a větrných elektráren a projednala návrhy rozpočtů Státního fondu audiovize a Státního zemědělského intervenčního fondu na příští rok.
Vláda v demisi schválila nové nařízení, kterým stanovila území, na nichž nelze vymezovat tzv. akcelerační oblasti podle zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který vstoupil v účinnost od 1. srpna letošního roku. Zákon umožňuje vymezit lokality, na kterých bude možné ve zrychleném řízení budovat solární a větrné elektrárny, jak nařizuje novelizovaná unijní směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů (RED III). Aby mohly být tyto akceleračních oblasti vymezeny, bylo nutné podle zákona nařízením vlády stanovit, kde to možné není, například z důvodu ochrany životního prostředí, ochrany památek, kvůli lázeňství nebo kvůli kolizi se zájmy obrany státu.
Kabinet v demisi také novelizoval nařízení vlády, kterým se mimo jiné určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Vláda nařídila, že v případě pohledávky výživného pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, se bude prvních šest měsíců prodlení úročit zvýšenou sazbou ve výši 2,5 promile denně. Chce tak motivovat rodiče, který má povinnost výživné na své nezletilé dítě platit, aby svůj závazek platil včas a nevystavoval dítě finanční tísni. Více v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti ZDE.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Kabinet v demisi schválil také návrh rozpočtu Státního fondu audiovize na příští rok, který počítá s příjmy ve výši 2,4 miliardy korun a výdaji ve výši 2,07 miliardy korun. Z těchto peněz fond financuje například podporu kinematografie, uděluje filmové pobídky nebo zajišťuje propagaci české kinematografie v zahraničí a propagaci České republiky jako destinace vhodné k natáčení. Na starost má i o správu a výplatu autorských honorářů či správu a výběr audiovizuálních poplatků. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva kultury ZDE.
Schválen byl také návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2026, který by měl v příštím roce hospodařit s 36,75 miliardy korun, přičemž největší částka, 31,26 miliardy, je určena na Společnou zemědělskou politiku. Zároveň vláda v demisi schválila i dotační programy zemědělství, které s výjimkou dotačního programu Genetické zdroje administruje a vyplácí právě Státní zemědělský intervenční fond. Dotační programy navazují na programy realizované v předešlých letech.
Vláda v demisi projednala a schválila rovněž žádost o schválení věcného záměru bezúplatného převodu neurčeného majetku státu pro realizaci majetkoprávního vypořádání zájmového území jezera Milada. O bezúplatný převod pozemků v okolí rekultivované zbytkové jámy po ukončení činnosti lomu Chabařovice, v níž se dnes nachází jezero Milada, projevily zájem Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, město Chabařovice, měst Trmice a obec Řehlovice. Jedná se o 378 pozemků o celkové výměře 8,2 milionu metrů čtverečních. Jejich převodem dojde konečnému majetkoprávnímu vypořádání sanovaného a rekultivovaného území bývalého lomu Chabařovice a zároveň i k výrazné úspoře nákladů státního podniku DIAMO na správu této lokality. Více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE.
Vláda v demisi na svém jednání také odsouhlasila změny ve státním rozpočtu na letošní rok, které jsou nutné na pokrytí nezbytných výdajů resortů práce a sociálních věcí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a spravedlnosti. Všechny tyto změny budou financovány úsporami v jiných kapitolách rozpočtu, takže nepůjdou na úkor zvyšování schodku státního rozpočtu.
Kompletní výsledky jednání vlády naleznete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva